V říjnu se Investown stal první firmou, která dostala licenci od České národní banky na poskytování investičního crowdfundingu. Její spoluzakladatel Alan Pock a jeho tým se ji chystají využít a plánují nyní expanzi do zemí střední Evropy. „Už jsme rozjeli první projekt na Slovensku. Takže teď budeme testovat tamní trh. Ale díváme se i na další země, hlavně na Rumunsko a Rakousko,“ říká Pock.

Právě Rumunsko Pock označil za nejzajímavější trh z hlediska rozvoje platformy. Tamní ekonomika už v hrubém domácím produktu připadajícím na jednoho obyvatele překonala po mnoho let vyspělejší Maďarsko.

Navíc v Rumunsku mají dvě desítky měst více než sto tisíc obyvatel. „To znamená velký potenciál z hlediska počtu investorů. A zároveň tam působí nebo se tam přesouvají čeští i jiní evropští developeři. Je tam velký boom výstavby,“ podotýká Pock. To je pro Investown, který nabízí klientům možnost investovat do úvěrů zajištěných nemovitostmi, důležitý parametr. Umožní mu to potenciálně propojit investory s pestřejší nabídkou developerských projektů.

Míříme do George

Crowdfunding neboli skupinové financování propojuje velké skupiny drobných investorů s podnikateli, kteří hledají financování, nedosáhnou ale na půjčku od banky, případně jim přijde tento způsob financování flexibilnější. Investown tedy vydělává na tom, že si bere provize od firem, které shánějí finance a jimž zprostředkoval investory. „V roce 2024 očekáváme obrat firmy kolem 300 až 400 milionů korun,“ upřesňuje Pock. Platforma je podle něj zisková, výsledné číslo v příštím roce se ale podle něj bude významně odvíjet od nákladů na marketing.

Kromě Rumunska má Investown zájem také o vyspělejší Rakousko. Na tamním trhu ale bude podle Pocka náročnější prorazit. „Rakousko bude velká výzva, protože tam už působí pár konkurentů. Je to jiné investiční prostředí. Rádi bychom na ten trh šli, lidé tam mají dost peněz. Ale tamní prostředí je komplikované,“ říká Pock a dodává, že zatím čeká na výsledky analýzy rakouského trhu.

V tomto ohledu se firma, kterou Pock řídí, může opřít o analytické zázemí České spořitelny. Podíl v Investownu vlastní startupový fond tohoto finančního domu, který patří k největším v tuzemsku. „To je další důvod, proč jdeme do zemí střední a východní Evropy: synergie s Erste,“ připomíná Pock podporu středoevropské finanční skupiny, do níž ČS patří.

Tato spolupráce by crowdfundingové platformě mohla otevřít cestu i do mobilní aplikace George, kterou kromě klientů České spořitelny využívají i zákazníci dalších bank ze skupiny Erste. Investownu by se tak výrazně rozšířil okruh potenciálních investorů. Jen v Česku využívá George okolo dvou milionů klientů spořitelny, ve střední a východní Evropě je to celkem zhruba 17 milionů lidí.

Nejen se zúčastnit

Pock se svým týmem má ambiciózní plány. Nechtějí jen vstoupit na nové trhy, chtějí se na nich stát i hráčem číslo jedna. „Naším cílem je být největší platformou v každé zemi, kam zamíříme. Bez toho to nemá smysl,“ říká Pock a dodává, že k úspěšné expanzi může pomoci základna, kterou už si vybudovali: „Například technologický vývoj máme v Česku, to jsou obrovské náklady. O to pak ale budou další země z hlediska nákladů efektivnější.“

Podle Pocka zájem Čechů o crowdfundingové investice roste. Během dvou let od spuštění platformy klienti Investownu zainvestovali přes dvě miliardy korun, většinu z této částky letos. Za celý tento rok by to mělo být až 2,8 miliardy. A cíl na rok 2024 je dokonce okolo 7 miliard korun.

Podobný trend zájmu o investiční crowdfunding je možné vysledovat také u konkurenční platformy Fingood. Čeští investoři přes ni letos do září investovali do českých firem 734 milionů korun, to je meziročně o 138 procent více. Za celý rok pak objem letošních investic přesáhne miliardu korun.

„Dokážu si představit, že v příštím roce přes nás čeští investoři poskytnou českým firmám dvě miliardy korun,“ očekává Vít Endler, zakladatel Fingoodu. Rovněž Fingood si hodlá zahraniční expanzi otestovat na Slovensku.