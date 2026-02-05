Bitcoin po letech spadl pod 70 tisíc dolarů. Sráží jej nový šéf Fedu i posilující dolar
- Bitcoin poprvé od listopadu 2024 krátce klesl pod hranici 70 000 dolarů.
- Trhy reagují na nominaci Kevina Warshe do čela Fedu a posilování dolaru.
- Analytici zmiňují i pokračující odliv peněz z bitcoinových ETF fondů.
Cena největší a nejznámější kryptoměny bitcoin ve čtvrtek poprvé od listopadu 2024 klesla pod 70 000 dolarů (1,44 milionu Kč). Kolem 12:30 SEČ se pohybovala v blízkosti 69.967 USD, pak se ale nad 70.000 dolarů vrátila.
Nejnovější propad cen kryptoměn byl podle analytiků vyvolán nominací Kevina Warshe na nového předsedu americké centrální banky (Fed).
Warsh pravděpodobně podpoří nižší úrokové sazby, ale neočekává se od něj překotný a radikální přístup jako u jiných potenciálních kandidátů. V reakci začal posilovat dolar, který do té doby kvůli tlaku prezidenta Donalda Trumpa na Fed spíše oslaboval.
„Domníváme se, že širší pokles je způsoben především masivními výběry z institucionálních burzovně obchodovaných fondů (ETF). Od poklesu v říjnu 2025 z těchto fondů každý měsíc odtékají miliardy dolarů,“ uvedli ve zprávě pro klienty analytici Deutsche Bank.
Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn. Založen je na technologii blockchain, což je decentralizovaná účetní kniha, která umožňuje transparentně a zároveň bezpečně posílat data, nejen kryptoměny. V roce 2010 stál bitcoin méně než jeden dolar.