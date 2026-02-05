Inflace je nejnižší od roku 2016. Zlevnily energie
- Spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně vzrostly o 1,6 procenta, což je nejnižší inflace za více než devět let.
- Zpomalení inflace pomohlo zejména zlevnění energií a přesun platby za obnovitelné zdroje ze spotřebitelů na stát.
- Oproti prosinci ceny vzrostly o 0,9 procenta, definitivní data ČSÚ zveřejní v polovině února.
Spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně vzrostly o 1,6 procenta, vyplývá z předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Zlevnily energie. Inflace tak byla nejnižší za víc než devět let. Proti prosinci se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,9 procenta. Údaje dnes ČSÚ zveřejnil na svém webu. Analytici podobný vývoj očekávali jako důsledek převedení platby za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát.
Meziroční inflace byla nejnižší od listopadu 2016, loni v prosinci spotřebitelské ceny vzrostly meziročně o 2,1 procenta. Lednová meziměsíční inflace byla naopak nejvyšší od loňského ledna. Definitivní údaje ČSÚ zveřejní 13. února, v předchozích měsících potvrzovaly předběžný odhad.
Ceny energií podle předběžného odhadu klesly proti loňskému lednu o 7,9 procenta, u služeb se ale zvýšily o 4,7 procenta. Ceny zboží meziročně klesly o 0,4 procenta. Potraviny a nealkoholické nápoje zdražily o 1,3 procenta, alkoholické nápoje a tabák o téměř pět procent. Bez započítání energií by se spotřebitelské ceny v Česku lednu meziročně zvýšily o rovná tři procenta.
Ve srovnání s prosincem ceny energií klesly o téměř čtyři procenta, u služeb se zvýšily o procento a u zboží o 0,7 procenta. Za potraviny a nealkoholické nápoje lidé v lednu platili o 2,7 procenta víc než v prosinci, za alkoholické nápoje a tabák o 4,7 procenta víc.