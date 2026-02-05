Miliardový výplach. Investoři prchají z technologických akcií před hladovou AI, strach srazil i cenu bitcoinu
- Akciové trhy zasáhl prudký výprodej spojený s AI, který nejvíce dopadl na technologické a softwarové firmy.
- Slabší firemní výhledy a rostoucí náklady na AI u velkých hráčů, jako je Alphabet či Arm, posilují obavy, že návratnost masivních investic do této technologie bude pomalejší.
- Bitcoin se propadl pod 71 tisíc dolarů, od začátku roku ztrácí zhruba 20 procent.
Akciové i úvěrové trhy tento týden zasáhl jeden z nejprudších výprodejů spojených s umělou inteligencí od doby, kdy se ChatGPT zhruba před třemi lety dostal do hlavního proudu. Během dvou dnů se z tržní hodnoty technologických firem napříč Silicon Valley odmazaly stovky miliard dolarů, přičemž epicentrem se stal software, upozorňuje agentura Bloomberg.
Hodnota softwarových akcií sledovaných v jednom z ETF fondů se za posledních sedm dní propadla téměř o jeden bilion dolarů. Tentokrát přitom investory neděsí obava z bubliny, ale strach, že AI začíná reálně narušovat obchodní modely širokého spektra firem.
Výprodeje se ve středu naplno propsaly i do hlavních amerických indexů. Index S&P 500 klesl o 0,51 procenta na 6 882,72 bodu, technologický Nasdaq Composite ztratil 1,51 procenta a uzavřel na 22 904,58 bodu. Dow Jones naopak posílil o 0,53 procenta na 49 501,30 bodu, když část investorů přesouvala kapitál z technologií do hodnotovějších a cyklických titulů. Rizikovou averzi podpořil i pokles bitcoinu o více než tři procenta poté, co se krátce dostal pod hranici 71 tisíc dolarů.
Technologický sektor táhly dolů především polovodiče a software. Akcie Advanced Micro Devices se propadly o 17 procent poté, co výhled na první čtvrtletí zklamal část analytiků. Slabší výkonnost zaznamenaly i další čipové firmy – Broadcom odepsal 3,8 procenta a Micron Technology 9,5 procenta. V softwaru pokračoval tlak na Oracle, který ztratil pět procent, a CrowdStrike s poklesem přes jedno procento. Relativní stabilitu si udržel Microsoft, jehož akcie naopak mírně posílily.
Bitcoin se svezl
Dalším zdrojem nervozity je prudký pokles kryptoměn, který podtrhuje celkový ústup investorů od rizikových aktiv. Bitcoin se ve čtvrtek propadl pod hranici 71 tisíc dolarů a během 24 hodin ztratil více než sedm procent, čímž prohloubil ztráty z posledních týdnů. Od začátku roku je jeho hodnota nižší zhruba o 20 procent a současný vývoj smazal veškeré zisky, které nejznámější kryptoměna zaznamenala po znovuzvolení amerického prezidenta Donalda Trumpa v roce 2024.
Bitcoin se ve čtvrtek ráno obchodoval kolem 70 900 dolarů, přičemž sestupný trend trvá už od října, kdy se vyšplhal na historické maximum přes 127 tisíc dolarů. Optimismus po Trumpově návratu do Bílého domu, podpořený sliby mírnější regulace a vznikem strategické kryptoměnové rezervy USA, tak vystřídaly pochybnosti poté, co se v Senátu zadrhl zákon o regulaci obchodování s kryptoměnami. To zvyšuje nejistotu ohledně dalšího vývoje celého sektoru a přispívá k tlaku na technologická i digitální aktiva napříč trhy.
Za vším hledej AI
Podle investičních stratégů oslovených serverem CNBC jde o pokračování širší diferenciace mezi vítězi a poraženými v oblasti umělé inteligence. Zatímco ještě loni trh hnal vzhůru téměř všechny velké technologické tituly, nyní se podle investorů začíná jasněji ukazovat, kdo má z AI skutečně prospěch a kdo může být jejím rozvojem ohrožen. Tento posun je patrný i globálně – výprodeje zasáhly technologické firmy v Evropě i Asii, včetně společností jako Samsung Electronics či SoftBank Group.
Na opačném konci trhu stály ve středu defenzivnější a hodnotové akcie. V indexu Dow Jones výrazně pomohla biotechnologická společnost Amgen, jejíž akcie vyskočily o osm procent po lepších než očekávaných výsledcích. Téměř o dvě procenta posílil také Honeywell. Podle analytiků jde o přirozenou rotaci po dlouhém období dominance růstových technologických titulů.
Firmy pálí peníze, ale výsledky zatím nejsou valné
Nervozitu investorů prohloubila i makrodata. Společnost ADP oznámila, že soukromý sektor v lednu vytvořil pouze 22 tisíc pracovních míst, zatímco trh čekal zhruba 45 tisíc. Oficiální statistika z amerického ministerstva práce tento týden zveřejněna nebude kvůli nedávnému částečnému uzavření vlády.
Pozornost trhu se nyní soustředí na výsledkovou sezonu. Napětí kolem umělé inteligence navíc živí i konkrétní signály z firemních výsledků a výhledů. Šéf Alphabetu Sundar Pichai ve středu večer při prezentaci výsledků firmy upozornil, že kapitálové výdaje na AI budou letos činit až 185 miliard dolarů. Analytici čekali jen 115 miliard.
Arm Holdings zase zklamal slabším odhadem tržeb, což se promítlo do poklesu jeho akcií v poobchodní fázi. Investoři tak stále častěji zvažují scénář, že lídři AI budou sice technologicky napřed, ale návratnost masivních investic se může dostavit pomaleji. To posiluje obavy z další volatility a z toho, že současné přeskupování kapitálu mezi sektory i regiony může být teprve na začátku.