Diverzifikace rizik je hloupost, říkával zesnulý finančník Munger | e15.cz

Klíčovou vlastností úspěšného investora je trpělivost. „Velké peníze nevyděláte tak, že budete neustále nakupovat a prodávat, ale v tom, že budete vyčkávat,“ zněla jedna nadčasových rad Charlieho Mungera, který zemřel tento týden ve věku 99 let. Americký investor byl dlouhé roky parťák Warrena Buffetta v investiční skupině Berkshire Hathway. Své postřehy a trefné rady, jež si oblíbil finanční svět i média, rozdával až do velmi pokročilého věku.

V rozhovoru, který před devíti lety poskytl Jasonu Zweigovi z Wall Street Journal, Munger prohlásil, že úspěšné investování vyžaduje „bláznivou kombinaci důvtipu a trpělivosti a také schopnost být připraven jít do akce, když se naskytne investiční příležitost, protože může být rychle pryč“.

„Je to právě čekání, které vám jako investorovi pomáhá. Mnoho lidí však nedokáže čekat,“ pokračoval. „Pokud jste nezískali gen odloženého uspokojení, musíte velmi tvrdě pracovat, abyste tuto nevýhodu překonali.“

A trpělivost je o to důležitější vlastností, pokud disponujete velkou sumou peněz, kterou byste rádi zainvestovali. To je případ konglomerátu Berkshire Hathaway, který spolu s Warrenem Buffettem vybudovali. Skupina, jejíž součástí je vedle aktivit v oblasti pojišťovnictví a energetiky a podílů ve veřejně obchodovaných firmách (včetně Applu) také železnice BNSF zaměřená na nákladní přepravu, měla ke konci letošního třetího čtvrtletí na kontech rekordních 157 miliard dolarů.

Pravda, v době vysokých úrokových sazeb nesou slušné zhodnocení v řádu jednotek procent Berkshire úložky zejména do krátkodobých vládních cenných papírů. Řadu jiných investorů by ale nejspíš na rozdíl od Mungera a Buffetta svrběly ruce a snažili by se volnou hotovost co nejrychleji využít na nákup podílů na burze či jiné akvizice.

Legendární investoři však, zdá se, na trhu neviděli dlouhodobé investiční příležitosti, které by odpovídaly jejich náročným představám. V obrovském objemu peněz, který se jim na kontech poslední roky navyšoval a navyšoval, nevidí problém. „Jsou horší situace než se utápět v hotovosti a čekat a čekat a čekat. Vzpomínám na doby, kdy jsem neměl dostatek hotovosti. Nechtěl bych se do ní vrátit,“ komentoval to Munger.

Zatímco finanční teorie i různí investiční poradci zdůrazňují důležitost diverzifikace, tedy rozložení rizika mezi velký počet akciových titulů nebo i jiných druhů investic, Mungerův postoj byl zcela opačný. „Jednou z hloupých věcí, které se vyučují, je, že při investování do akcií je naprosto povinná široká diverzifikace. To je šílený názor,“ prohlásil Munger na letošní valné hromadě Berkshire Hathway. „Najít velký počet dobrých a snadno identifikovatelných příležitostí není zrovna snadné. Raději ale budu vlastnit jen tři akcie, které považuji za nejlepší, než abych k tomu držel i ty, které za tak dobré nepovažuji.“

Charlie Munger byl stejně jako Warren Buffett dlouhodobý investor na akciových trzích, takže není divu, že jeho kritika v minulosti mířila také na online brokerské platformy, jako například Robinhood, které masám drobných investorů nabízejí burzovní obchodování zdarma. Na první pohled se může zdát investování bez poplatků dobrá věc, podle obou legendárních investorů to však vede ke krátkodobým spekulacím. Retailoví klienti sice ušetří na poplatcích, o to více ale prodělají na impulsivních a nepromyšlených krátkodobých obchodech.

„Je stupidní vytvářet kulturu, která podporuje lidi v hazardních hrách na akciových trzích, jako kdyby se jednalo o sázky na dostihové koně,“ kritizoval v Munger v roce 2021 populární makléřskou platformu Robinhood. „Řada lidí zběsile nakupuje akcie, často na úvěr, jen proto, že vidí, že rostou. A to je samozřejmě velmi nebezpečný způsob investování.“

Ze stejného důvodu se Munger díval skrz prsty také na bitcoin a celý kryptoměnový trh. „Nejsem pyšný na svou zemi, že dovolila tohle svinstvo. No, já tomu říkám krypto-sračky. Je to bezcenné, je to šílené, není to dobré, nepřinese to nic než škodu, je asociální to povolit,“ řekl letos v lednu pro americkou televizi CNBC. Jindy bitcoin označil za bezcenné, umělé zlato a obchodování s ním a dalšími kryptoměnami za „demenci“. „Není to něco, co by svět potřeboval,“ byl přesvědčený Munger.

Letos magazín Forbes odhadl jmění Charlieho Mungera na 2,5 miliardy dolarů. To je jen zlomek Buffettova majetku, který se odhaduje na 120 miliard dolarů. Jak je to možné? Munger v průběhu let velkou část svého majetku rozdal na dobročinné účely. Kvůli tomu postupně odprodával své akcie Berkshire Hathaway, a přišel tak o významnou část jejich zhodnocení. Jinak by podle některých propočtů jeho jmění mělo hodnotu přes 10 miliard.

„Úmyslně své jmění snižuji,“ řekl už v roce 2013 listu The Omaha World-Herald tehdy devětaosmdesátiletý Menger. „Nejsem nesmrtelný a tam, kam půjdu, ty peníze potřebovat nebudu.“ Prvního ledna příštího roku by se býval dožil stovky.

Charlie Munger (1. ledna 1924 – 28.11. 2023)