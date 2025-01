Na počátku letošního roku nastalo to, s čím chronicky až patologicky optimistický akciový investor do trvalek na Wall Street tak docela nepočítal. A totiž že americké akcie předají žezlo investiční atraktivity do zcela jiného typu aktiv. Z Wall Street se totiž zájem burziánů může přesunout do Washingtonu. Konkrétně na ministerstvo financí, které musí letos profinancovat obrovský schodek amerických státních financí, přičemž někteří z tradičních velkých zájemců o americké vládní dluhopisy v minulosti odpadli. Aby si Spojené státy ve světě dokázaly půjčit dost peněz, musejí investorům nabídnout tak vysoký úrok, že státní dluhopisy svou atraktivitou začaly zastiňovat akciovou Wall Street.