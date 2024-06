Zisková bonanza na akciích Nvidie a deziluze z akcií Muskovy Tesly. Taková je stručná bilance akciových investic České národní banky na Wall Street za poslední dostupné období prvního kvartálu letošního roku. Tuzemská centrální banka tam podle regulatorního hlášení americké Komisi pro cenné papíry dokázala za tři měsíce vydělat přes třináct procent. Ze zhruba stošedesátimiliardového amerického akciového portfolia, se kterým ČNB startovala letošní rok, to znamenalo zhruba dvacetimiliardový zisk. Podle expertů centrální banka během tohoto období díky všeobecnému optimismu na trzích prakticky nemohla prodělat. Zlatá karta primárně technologických akcií nejvíce šroubující výnosy ČNB se ale může časem obrátit.

„ČNB při správě akciového portfolia stoprocentně kopíruje referenční indexy. Pokud jde o akciové portfolio v dolarech, je jím index S&P 500,“ zdůrazňuje pasivní investiční strategii ČNB na Wall Street mluvčí České národní banky Jaroslav Krejčí. Váhy jednotlivých akcií v indexu se nicméně průběžně mění podle své nedávné výkonnosti. Vzhledem k boomu velkých technologických akcií na Wall Street tak prakticky automaticky roste i celkový podíl sázek ČNB na americký IT sektor. Podle expertů to může představovat riziko.

„Akciové indexy v USA jsou taženy technologickými akciemi a zřejmě to ještě nějakou dobu vydrží. Nicméně bylo by namístě přemýšlet o další možné diverzifikaci,“ soudí portfolio manažer J&T Investiční společnosti Michal Semotan. Konkrétně navrhuje „převelet“ část prostředků do jiných sektorů a regionů, aby bylo portfolio vyváženější.

„Nicméně předpokládám, že to ČNB již řeší a jde tak jen o načasování tohoto možného přesunu, třeba do světových akciových indexů,“ dodává Semotan. Případné budoucí změny v přístupu k investicím banka nekomentuje, ovšem ani nevylučuje. „Přestože jsme si vědomi existence mnoha dalších variant indexů, z hlediska složení považujeme S&P 500 za index, který pro naše účely dostatečně reprezentuje americkou ekonomiku,“ dodává Krejčí.

Aktuální váha šestice největších technologických titulů v americkém akciovém portfoliu tvoří zhruba šestadvacet procent. Mezitím nicméně rozhodující většina portfolia dělá bance radost.