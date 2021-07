Evropské akcie zažily nejhorší den za posledních devět měsíců | E15.cz

Na poklesu evropských akciových trhů se velkou měrou podílely například banky, těžařské společnosti a firmy působící v odvětví cestovního ruchu a zábavy. Německý akciový index DAX odepsal 2,62 procenta na 15.133,20 bodu, zatímco index pařížské burzy CAC 40 ztratil 2,54 procenta na 6295,97 bodu. Podobně index londýnské akciové burzy FTSE 100 klesl o 2,34 procenta na 6844,39 bodu.

Investiční ředitel makléřské společnosti AJ Bell Russ Mould poznamenal, že investory velmi znepokojuje možnost nových koronavirových uzávěr. „Covid se opět rychle šíří a letecké společnosti, restaurace a zábavní podniky by nemusely mít tak dobré léto, jak doufaly,“ uvedl Mould. „Velkou obavou pro akciový trh je, zda uvidíme zpomalení oživení světové ekonomiky. To by se mohlo stát dominantním faktorem, v jehož důsledku by příští týdny mohly být pro akcie špatným obdobím,“ dodal.

Výrazně oslabily například akcie ropných společností BP, Royal Dutch Shell a Total. Reagovaly tak na prudký pokles cen ropy, který je důsledkem víkendové dohody Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejích spojenců na postupném zvyšování těžby.

Velké ztráty dnes utrpěly rovněž akcie provozovatele výletních plaveb Carnival či akcie britské nízkonákladové letecké společnosti easyJet.