Home Credit láká burza v Hongkongu, mohl by tam upsat akcie za miliardu dolarů | E15.cz

Další velkou transakci plánují majitelé splátkové skupiny Home Credit Group – nejbohatší Čech Petr Kellner a jeho miliardářský spolupracovník Jiří Šmejc. Po plánech na spojení finančních ústavů – Air Bank a české a slovenské části skupiny Home Credit s Moneta Money Bank – je ve hře uvedení akcií Home Creditu na burzu. Upsat by se mohly akcie zhruba za jednu miliardu dolarů. Obchodovat by se měly v Hongkongu.

O připravované transakci informoval s odvoláním na své zdroje server IFR Asia agentury Thomson Reuters. Společnost nyní podle zmíněných zdrojů spolupracuje s bankami na uvedení akcií na trh. Home Credit Group se podle nich dosud nerozhodla, zda firma uvedená na burzu bude představovat veškerý byznys skupiny, nicméně je jisté, že bude zahrnovat čínský byznys. Samotná skupina Home Credit se ke zmíněným informacím nevyjádřila. „Spekulace z trhu nekomentujeme,“ řekl deníku E15 Milan Tománek, ředitel komunikace Home Credit Group.

Pokud se Home Credit rozhodne na burzu vstoupit, tak rozhodně nepůjde o ideální načasování. Kapitálové trhy jsou stále nervózní poté, co americké burzy v prosinci zažily největší propad od Velké hospodářské krize.

„Jestliže Home Credit plánuje letos primárně upsat své akcie na burze v Hongkongu, je to trochu, jako by přicházela na mejdan, který má už to nejlepší za sebou,“ varoval hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Na ekonomické zpomalení v Číně upozornil již na začátku roku šéf firmy Apple Tim Cook. Tento týden se k němu přidal výrobce strojů Caterpillar a producent grafických karet Nvidia. To však není jediná známka toho, že čínská ekonomika zpomaluje. „V Číně se v posledních měsících propadá prodej automobilů, což nepříznivě pociťuje třeba i Volkswagen,“ dodává Kovanda.

Pro vstup na burzu naopak hrají slušné výsledky Home Creditu. Za prvních devět měsíců uplynulého roku dosáhla skupina čistého zisku 213 milionů eur. Miliardáři Kellner a Šmejc si navíc mohou nyní jen „otestovat“ trh a zjistit, jakou hodnotu Home Credit vlastně má. Kellnerova skupina PPF vlastní v Home Creditu podíl 88,6 procenta, zbytek vlastní Šmejc přes skupinu Emma Capital.