Česká kryptoměnová burza NakamotoX končí | E15.cz

Bitcoin je dnes téměř synonymem pro pohádkové zbohatnutí, díky čemuž o kryptoměnách slyšel už snad každý. Kdo chce ale do kryptoměn vložit peníze, měl by si napřed zodpovědět řadu praktických otázek. Do jakých „mincí“ investovat a proč kryptoměnám (ne)věřit? Vyplatí se je těžit, na jaké burze obchodovat a kde bitcoiny či jiné digitální valuty uchovávat? A jakou budoucnost lze vůbec kryptoměnám předpovídat?

