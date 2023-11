Mocný impuls pro levnější elektromobily | e15.cz

Svět zažívá divoký propad cen komodit spojených s fenoménem elektromobility. Klíčové suroviny pro výrobu baterií zlevnily za poslední rok i o desítky procent. Ačkoli každou z nich ovlivňují i jiné faktory, společným jmenovatelem jsou nenaplněné sázky na byznys s auty do zásuvky tam, kde to trh čekal nejvíce. Obrovské naděje totiž zklamal především zdánlivě nenasytný čínský trh. Investoři do takzvaných bateriových kovů proto ztratili motivaci spoléhat na jejich další růst. Dobrou zprávou pro stoupence elektromobility je, že levnější komodity se propisují i do cen baterií, a potenciálně tak mohou zlepšit dostupnost bezemisních aut.