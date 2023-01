Těžké časy vyzyvatelů Tesly. Jen velmi pomalu navyšují výrobu a rychle jim ubývá | E15.cz

Jako velmi špatná investice se od vstupu na burzu ukazují akcie dvou amerických vyzyvatelů Tesly – automobilek Lucid a Rivian. V obou případech činí propad od listopadu 2021 více než 90 procent. Nízká cena akcií v kombinaci s ubývající hotovostí může být pro Lucid i Rivian do budoucna vážným, až existenčním problémem.

Cenné papíry obou firem se svezly v roce 2021 na vlně optimismu ohledně výroby vozů na elektrický pohon a také na euforii, která tehdy panovala na burzách mezi institucionálními i drobnými investory. Ti leckdy nehleděli až tolik na ziskovost firem či smysluplnost jejich ocenění a kupovali leccos (včetně různých kryptoměn a NFT) s vidinou rychlého zbohatnutí. Prostředí pro spekulace navíc podporovala uvolněná měnová politika Fedu a dalších centrálních bank.

S akciemi Lucidu, jehož většinovým akcionářem je saúdskoarabský suverénní fond (Public Investment Fund), se začalo na burze Nasdaq obchodovat v létě 2021. Stalo se tak poté, co se firma sloučila se speciálním investičním vehiklem (SPAC) bankéře Michaela Kleina.

V listopadu stejného roku se tržní hodnota firmy, která v té době ještě ani nezahájila sériovou výrobu, vyšplhala až na 91 miliard dolarů. Ve stejné době se na rekordu obchodovaly i cenné papíry Tesly. Od té doby kurz cenných papírů výrobce luxusních sedanů spadl z 55 na necelých 8 dolarů. Za zmínku stojí také fakt, že generálním ředitelem Lucidu je bývalý hlavní inženýr Tesly Peter Rawlinson.

Podobný byl vývoj i u Rivianu. V rámci primární veřejné nabídky získala firma v listopadu 2021 od investorů bezmála 14 miliard dolarů. Šlo tak o největší IPO (initial public offering; primární úpis akcií) v USA od roku 2014. V listopadu předminulého roku měnily akcie Rivianu majitele dokonce až za 180 dolarů a tržní hodnota firmy přesáhla 150 miliard USD. Rivian přitom měl v té době nulové příjmy. V současnosti se akcie obchodují za cenu okolo 16 dolarů.

Ani jedna z těchto firem v minulém roce nevyprodukovala managementem předpokládaný počet vozů. Mezi důvody patřily mimo jiné potíže s dodavatelskými řetězci a logistikou.

Lucid vyrobil pouze 7 180 sedanů Air, přestože dřívější plány prezentované investorům počítaly až s 20 tisíci. Rivian, jehož největším akcionářem je společnosti Amazon, těsně nenaplnil svůj cíl vyrobit 25 tisíc SUV a pickupů. Letos budou mít obě automobilky ambici produkci zvyšovat, problém však může nastat na straně poptávky kvůli zhoršující se ekonomické situaci a také kvůli vyšším úrokovým sazbám, které koncovým uživatelům prodražují nákupy aut. (pozn.: Tesla loni vyrobila 1,37 milionu aut)

Nízká cena akcií může být do budoucna pro obě automobilky velkým problémem. Vzhledem ke značným investicím do navyšování kapacity výroby a ztrátovému hospodaření oběma firmám rychle ubývá hotovost na účtech. Dříve či později budou potřebovat nový kapitál, což by naředilo podíly stávající akcionářů.

A podmínky pro získání nových peněz jsou při nízké ceně akcií méně výhodné. Lucid už si v prosinci zašel za svým hlavním akcionářem a dalšími investory pro 1,5 miliardy dolarů, což ale nemusí stačit. Rivian má zatím, zdá se, peněz dost – ke konci září bylo na jeho účtech ještě okolo 13 miliard dolarů.

Co si z toho vzít jako investor?

U akcií obou firem, tedy Lucidu i Rivianu, je i přes značný pokles ceny akcií, na místě i nadále obezřetnost. Výroba aut je velmi náročné podnikání na kapitál. Rovněž jde o odvětví podléhající cyklům v ekonomice a také vývoji úrokových sazeb. Navíc je na trhu vedle Tesly i řada dalších konkurentů včetně tradičních automobilek, jako jsou GM, Ford či třeba BMW. I přes experty oceňovanou vysokou kvalitu aut tak může být cesta k úspěchu v oboru velmi trnitá.

Analytik finanční společnosti Canaccord George Gianarikas v této souvislosti o Rivianu řekl: „Lidé se obávají, že s tímto tempem navyšování produkce nebudou schopni vyrábět auta dostatečně rychle na to, aby se dostali do bodu, kdy už nebudou potřebovat nový kapitál.“ To samé platí i o Lucidu – záležet bude na ochotě zejména saudskoarabského akcionáře poskytovat nové financování.