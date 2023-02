Investiční newsletter: Velcí hráči prodávají akcie z portfolií fondů | e15.cz

„Na čtvrtečním investičním výboru jsme se v rámci naší globální akciové alokace rozhodli snížit váhu akcií,“ uvedl ve svém komentáři stratég společnosti Michal Stupavský. „Konkrétně jsme zvýšili akciové podvážení, a to prostřednictvím akciových prodejů napříč celými globálními akciovými trhy,“ dodal.

K odběru investičního newsletteru, který do e-mailových schránek chodí každé pondělí dopoledne, se můžete přihlásit zde. Nejnovější vydání newsletteru najdete vždy zde.

Podvážení znamená, že investice na akciových trzích mají v portfoliích fondů spravovaných společností Conseq v současnosti nižší váhu, než by odpovídalo běžné situaci či vzorovému portfoliu.

Celosvětový akciový index MSCI All Country World si od začátku ledna k závěru minulého týdne připsal téměř sedm procent, od poloviny října dokonce 16 procent. Americký S&P 500 je i přes korekci z posledních dnů letos stále zhruba šest procent v plusu a širší evropský ukazatel Stoxx Europe 600 posílil o přibližně devět procent. I v těchto případech vychází růst v procentech ještě lépe, pokud vezmeme jako výchozí bod loňský 12. říjen.

Krok společnosti Conseq Stupavský zdůvodnil právě silným růstem akciových trhů od lokálního dna, kterého bylo dosaženo v říjnu minulého roku. „Domníváme se proto, že by si akciové trhy po takto silné rally zasloužily alespoň dílčí korekci,“ podotkl stratég.

Jako další klíčový důvod pro prodej části akciového portfolia uvedl, že světové akciové trhy jsou aktuálně z hlediska ocenění poměrně drahé. „Platí to jak absolutně dle valuačních ukazatelů jako jsou P/E (poměr ceny akcií k čistým ziskům) či Buffettův valuační indikátor, tak i na relativní bázi vůči dluhopisům,“ poznamenal Stupavský.

Buffettův indikátor ukazuje nadhodnocenost a podhodnocenost trhu, a to z hlediska poměru tržní kapitalizace a hrubého domácího produktu.

Conseq však není jediná finanční instituce, která je opatrná ohledně dalšího vývoje akciových trhů. Podobný postoj zastává například také Globální investiční komise americké banky Morgan Stanley. V minulém týdnu vydali její stratégové komentář s názvem „Tři důvody, proč by měli být investoři více obezřetní než sebejistí“. V něm se experti zaměřují primárně na americké akcie. Vývoj amerických burzovních indexů je však vzhledem k významu Wall Street důležitý i pro akciové trhy jinde ve světě.

Experti Morgan Stanley upozorňují, že investoři ignorují vyjádření amerických centrálních bankéřů, podle kterých může být potřeba další zpřísňování měnové politiky ve snaze dostat inflaci k dvouprocentnímu cíli. Další zvyšování úrokových sazeb by přitom dopadlo na ekonomický růst a vývoj firemních zisků. „Investoři by si měli uvědomit, že se nacházíme v období hluboké nejistoty,“ uvedla Globální investiční komise Morgan Stanley.

Masa retailových investorů rekordně nakupuje americké akcie

Zatímco finanční instituce a jimi spravované fondy svou expozici vůči akciovým trhům alespoň dočasně omezují, individuální, respektive retailoví investoři nehledí vlevo vpravo a dál ve velkém akcie nakupují. Podle ve čtvrtek zveřejněných údajů analytické firmy VandaTrack nákupy amerických akcií ze strany drobných investorů za poslední měsíc převyšovaly prodeje každý den v průměru o 1,51 miliardy dolarů. Jde o nejvyšší dosud zaznamenané číslo.

„Poslední průzkumy ukazují, že komunita institucionálních investorů je ohledně akcií poměrně pesimistická, bylo by však nemoudré podceňovat důležitost kohorty retailových investorů,“ napsali stratégové firmy VandaTrack ve svém komentáři.

Z údajů společnosti VandaTrack vyplývá, že nejoblíbenějším akciovým titulem u individuálních investorů jsou na amerických burzách cenné papíry automobilky Tesla. Nejspíš právě proto kurz akcií Tesly vzrostl od začátku roku o 92 procent. Dále pak nejvíce peněz přiteklo do burzovně obchodovaného fondu SPDR S&P 500 ETF Trust, který kopíruje vývoj hlavního amerického indexu, a také do technologických firem Amazon (letos +16 procent), Apple (+18 procent) a NVidia (+46 procent).

Co si z toho vzít jako investor?

Tak silný burzovní vstup do letošního roku asi málokdo očekával. Cenám akcií pomohly náznaky, že největší inflační tlaky v USA či eurozóně jsou již za námi a s tím související očekávání, že by hlavně americká centrální banka (Fed) mohla brzy ukončit cyklus zvyšování úrokových sazeb. Navíc to vypadá, že by se klíčové ekonomiky mohly navzdory předchozím očekáváním vyhnout recesi či přinejmenším hlubšímu útlumu ekonomické aktivity. Důležitým faktorem je také restart čínské ekonomiky po předchozích přísných proticovidových opatřeních.

Investoři by se však slibným úvodem roku neměli nechat unést a neměli by podlehnout fenoménu FOMO. Jde o zkratku pro anglický výraz „fear of missing out“ – ta v případě trhů označuje strach investora z toho, že vzhledem k růstu akciových indexů či jednotlivých titulů promešká správný čas pro investici, a proto nakupuje dříve a více, než by odpovídalo situaci.

Zhoubná může být pro kapitál drobného investora v současné době hlavně investice do některého z titulů, které od začátku roku prudce posílily. Dobrým příkladem je Tesla, jejíž kurz se podle některých expertů opět výrazně odchýlil směrem nahoru od „férové“ valuace – například známý americký profesor podnikových financí Aswath Damodaran nedávno ocenil akcie Tesly na 130 dolarů.