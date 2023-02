Zbrojaři letos válcují parket a pořád nemají dost | e15.cz

Ještě před pár měsíci se zdálo, že akcie zbrojařských firem řekly investorům své poslední slovo jako logická burzovní volba pro svět čelící největšímu válečnému konfliktu od čtyřicátých let. Vleklá válka na Ukrajině s nejasným horizontem výsledku a tenčící se zásoby zbraní ovšem pustily do branže svěží vítr a ze zbrojního průmyslu opět udělaly šampiona burz. Jen během letoška tak akcie zbrojního byznysu rostou o polovinu rychleji než zbytek Wall Street a podle odborníků mají stále to nejlepší před sebou. Byznys poroste nejen kvůli válce na Ukrajině, ale i rostoucímu napětí mezi Západem a Čínou.