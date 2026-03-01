Konflikt mezi USA, Izraelem a Íránem ochromil dopravu, útoky narušily tisíce letů
- Útoky na letiště v Dubaji, Abú Zabí a Kuvajtu spolu s uzavřením vzdušného prostoru nad Blízkým východem narušily tisíce letů a odřízly hlavní spojnici mezi Východem a Západem.
- Aerolinky jsou nuceny využívat delší a nákladnější trasy, což je kritické zejména po dřívějším uzavření ruského nebe; omezený výběr bezpečných koridorů nyní zvyšuje tlak na zbývající trasy.
- Odborníci varují, že případné rozšíření konfliktu směrem k Pákistánu a Afghánistánu by mohlo mít pro letecké spojení mezi Evropou a Asií drastické následky.
Globální letecká doprava je v neděli stále silně narušena kvůli pokračujícím úderům USA, Izraele a Íránu, které zapříčinily uzavření hlavních letišť na Blízkém východě, píše agentura Reuters. Podle údajů platformy FlightAware byly od soboty, kdy USA poprvé zaútočily na Írán, postiženy tisíce letů.
Většina klíčových letišť v oblasti byla uzavřena nebo funguje ve velice omezeném režimu, protože velká část vzdušného prostoru nad Blízkým východem je uzavřena. Provoz ochromilo zejména poškození nejrušnějšího mezinárodního letiště v Dubaji, které se stalo terčem íránského útoku stejně jako letiště v Abú Zabí a Kuvajtu.
Podle Reuters mělo uzavření letišť dopad i mimo region. Dubaj a nedaleká Dauhá, kde byly dnes ráno hlášeny exploze, leží na klíčovém dopravním uzlu mezi východem a západem. Uzavření těchto letišť proto narušilo letové řády leteckých společností po celém světě.
Letecké společnosti v Evropě, Asii a na Blízkém východě zrušily nebo přesměrovaly lety, aby se vyhnuly uzavřenému nebo omezenému vzdušnému prostoru, což vedlo k prodloužení letových časů a nárůstu nákladů na palivo. Narušení provozu navíc umocnila nemožnost využívat íránské a irácké trasy. Ty získaly na významu v momentě, kdy válka na Ukrajině donutila letecké společnosti vyhýbat se ruskému vzdušnému prostoru.
Uzavření nebe na Blízkém východě nutí letecké společnosti využívat stále užší výběr leteckých tras, přičemž další riziko představují střety mezi Pákistánem a Afghánistánem, uvedl ředitel komunikace serveru Flightradar24 Ian Petchenik. „Případná eskalace konfliktu mezi Pákistánem a Afghánistánem a následné uzavření vzdušného prostoru by měly pro spojení mezi Evropou a Asií drastické důsledky,“ dodal Petchenik.