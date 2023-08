Investoři nevěří v úspěšný přechod Volkswagenu na elektromobily | e15.cz

„Investoři přestávají věřit, že si Volkswagen ve své aktuální podobě dokáže v následujících letech udržet konkurenceschopnost. Ztrácí podíl na klíčovém trhu v Číně, ale také v Severní Americe a čelí zásadním problémům i na straně nákladů. Vzhledem k podstatně pomalejším inovacím v oblasti elektromobility je na samém chvostu evropských automobilek, které se snaží držet krok s lídry,“ uvádí analytik společnosti XTB Štěpán Hájek.

Hlavním důvodem trvalého poklesu hodnoty akcií Volkswagenu je podle portfolio manažera Michala Semotana hrozba další výrazné ztráty podílu na čínské trhu. Volkswagen tam realizuje zhruba čtyřicet procent svých prodejů. Zároveň mu tam roste velmi silná konkurence.

Například největší čínský výrobce BYD se v prvním pololetí v prodejích poprvé vměstnal mezi deset největších světových automobilek. Díky prodeji milionu a čtvrt vozů předčil Mercedes-Benz či BMW. Volkswagen na čínském trhu s elektromobily zaostává v pestrosti modelů a nedokáže konkurovat nižším cenám elektromobilů, na které lákají čínské automobilky, upozorňuje Semotan.

„Jedná se především o modely nižších cenových řad. Proto Volkswagen zahájil spolupráci s čínskými partnery SAIC. A také získal podíl v čínské automobilce Xpeng. Tato opatření by mu měla pomoci se výrazněji prosadit v rostoucím segmentu elektromobilů v Číně,“ míní Semotan, jenž akcie VW nadále drží ve spravovaném portfoliu.

A to i přes současnou „neformu“ koncernu, jenž sice za druhé čtvrtletí vykázal růst provozního zisku z 4,7 miliardy na 5,6 miliardy eur, očekávání trhu nicméně nenaplnil. Zatěžuje ho značný dluh i nejistý ekonomický vývoj, kvůli kterému snížil letošní prodejní cíl.

„Bude zajímavé sledovat, jak se podaří přechod od pohonů se spalovacím motorem k elektrickým. Volkswagen je v rámci spalovacích motorů gigant a teď to vypadá jako otáčení slona. V tomto kontextu hrozí, že by mohl dopadnout jako Nokia, která prohrála konkurenční boj s iPhony Applu,“ glosuje analytička Finlordu Eva Mahdalová.

Negativní sentiment kolem jedné z nejvýznamnějších evropských firem zvyšuje napětí mezi akcionáři. „Větší problém než pro spolkovou zemi Dolní Sasko to bude pro Katarský investiční fond. Ani další akcionáři, například rodina Piëchů, z toho radost určitě nemají. Ředitel VW se tak musí snažit dostát výhledům skupiny a přesvědčit investory, že další kroky na trhu s elektromobily i spalovacími auty koncern zvládne,“ říká Semotan, který vidí reálnou hodnotu akcie na 140 eurech.

Koncernová automobilka Lamborghini představila koncept svého prvního plně elektrického vozu:

⚡️🐮 The 1st all-electric bull: Say hi to the #Lamborghini Lanzador Concept!



💙 2+2 seats

💙 >1 megawatt peak power

💙 High power e-motor on each axle

💙 AWD with active e-torque vectoring

💙 New gen high-performance battery pic.twitter.com/iT3vkrM7Q0