Kde jsou ty časy, kdy Donald Trump vnímal tržní kolaps jako impulz k sebereflexi? Trump ve své prezidentské verzi 1.0 byl relativně s to dohlédnout dopady svých kroků a Wall Street jakožto generátor peněz Ameriky přece jenom vnímal jako benchmark svého státnického výkonu. Verze 2.0 tuto schopnost již nenabízí a burzovní skóre jeho první stovky dní je adekvátně tristní. Minus necelých jedenáct procent hlavního akciového indexu Ameriky přinejmenším nikdo z předchozích prezidentů včetně Trumpa 1.0 vygenerovat nedokázal a kupříkladu Trumpem vysmívaný Biden dosáhl ve stejné době o devatenáct procentních bodů lepšího výsledku. Ano, možná jde o přerod Ameriky v kvalitativně novou entitu, kterou zase v tuto chvíli nedokážeme dohlédnout my. Wall Street, které je obvykle vlastní prozíravost, má ale na věc celkem jasný názor.

Trhy jsou momentálně v zásadě neinvestovatelné. Situaci zcela ovládl baron chaosu Trump a jakkoli na cokoli spekulovat, cokoli časovat, předjímat, či prognózvat je totéž, jako byste si svého času nechali hádat od Baby Vangy z lógru ranního kafe. S Donaldem v zádech reflexivně zvedáte ruce vzhůru, namístě by byla za „normálních“ okolností rothschildovská racionalita, tedy vnímat emotivní pád trhu jako nákupní příležitost, Trumpův rozstřel globální ekonomiky ale může přinést efekty, které jsou momentálně až někde za druhým rohem viditelnosti.

Pojem jistota má nyní až absurdní nádech, nicméně pořád existují segmenty trhu, které s ní přinejmenším flirtují. Příkladem jsou dividendové akcie a z nich konkrétně část známé jako dividendoví aristokraté. Jsou to akcie firem, které se chovají jako starosvětská šlechta – jsou spolehlivé, disciplinované a vždy s přehledem rozdávají renty.

Konkrétně jde o společnosti, které zvyšují svou dividendu každý rok alespoň 25 let v řadě. Uvědomme si přitom, že v posledním čtvrtstoletí zažilo lidstvo vedle řady válek a covidu třeba také velkou (a malou) finanční krizi. A přesto následující firmy dokázaly navyšovat výplatu akcionářům. Ostatně je to vedle nápoje samotného i dividenda, díky které Warren Buffett tak miluje akcie Coca-Coly.

My si takové byznysové hrdiny dnes představíme. Po současném „krachu“ Wall Street jsou navíc někteří z nich takzvaně ve slevě. To má pochopitelně pro investora analyzujícího dividendový výnos spásný efekt – výnosy rostou. S aristokraty to přitom funguje tak, že si dnešní dividendový výnos potenciálně zamknete na dlouhá příští léta. Takže zkusme na okamžik vnímat Trumpa jako zprostředkovatele výhodných investic a architekta našich investičních portfolií na stáří a ukažme prstem na momentálně nejvýnosnější dividendové aristokraty, kteří po výplachu na Wall Street aktuálně dokážou vynášet až téměř sedm procent ročně.