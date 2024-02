Kdo z Japonců se v listopadu roku 1989 rozhodl zajistit na důchod investicí do tamních akcií, udělal zřejmě největší chybu ve svém životě. Výsledkem jeho sázky je totiž právě teď, v polovině února, čistá nula. Za poslední bezmála čtvrtstoletí japonské akcie nevydělaly vůbec nic. Až nyní tamější burza temné období dohání. Japonské akcie jen od počátku letošního roku vynesly přes patnáct procent, zhruba trojnásobek než Wall Street, a na burzovní mapě světa může této zemi letos konkurovat pouze poněkud exotický Egypt. Investoři do Japonska nyní míří i navzdory faktu, že jeho ekonomika už loni v létě padla do recese a s kondicí je stále na štíru.