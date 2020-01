Koronavirus: Japonský výrobce roušek za deset dní zčtyřnásobil svou hodnotu | E15.cz

Jedná se o japonskou společnost Kawamoto, která vyrábí roušky, jež mají člověka od respiračního viru ochránit. Zatímco na začátku minulého týdne její akcie stály kolem 700 japonských jenů, nyní se prodávají už za bezmála 2 600 jenů. Třeskutý vývoj akcií firmy tak názorně ukazuje, nejen jaký je zájem o roušky, ale i to, jak se mezi lidmi šíří strach.

Oops! Shares of Japan's Kawamoto, which manufactures face masks, go ballistic on #coronavirus fears. pic.twitter.com/jIC9l4LB70