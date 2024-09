Jaroslav Bukovský: Co dělat, když padá Nvidia aneb Které akcie rostou z blbé nálady?

Co byste dělali, kdyby vaše oblíbené telefony s nakousnutým jablkem ze dne na den zlevnily o osmnáct procent? Začali byste přemýšlet o tom, že takto vysoká sleva je vlastně důkazem toho, že fundamentální kvality telefonu nebyly vůči původní ceně adekvátní? Začali byste rozvíjet úvahy typu: Když je dnešní sleva takto vysoká, zítra bude možná ještě větší. Ztratil by telefon brutální slevou zcela na svém někdejším lesku a měli byste náhle tendenci přehodnocovat svůj postoj ke značce? Anebo byste si prostě telefon ihned koupili?

Takové otázky si přitom obvykle kladou impulzivní investoři v situaci, kdy výrazně zlevní akcie. Momentálně si je pokládají i ještě včera nezlomní fandové akcií Nvidia, která ze svého srpnového vrcholu do současnosti spadla během několika dnů právě o zmiňovaných zhruba 18 procent. „Nevěříte v Nvidii, v co tedy věříte?“ chce se říci. A Boha na burze opravdu nehledejte.

Co by na to řekl Warren Buffett? Že za předpokladu nekonečného investičního horizontu má smysl koupit dobrou akcii za jakoukoli cenu. Ostatně to sám i dělá a hned několik jeho nákupů v minulém kvartálu se odehrálo na cenovém maximu či v jeho blízkosti. A šlo přitom o tituly, o nichž začínající investoři mnohdy neměli ani páru.

Cesta trhu může totiž alespoň krátkodobě vést úplně jinudy. Wall Street totiž není tak docela v kondici a namísto racionality se na scénu derou negativní emoce. Ostatně v kvalitnějších dluhopisech, tedy na bezpečných adresách, je před rizikem schovaných tolik peněz, jako kdyby investoři zvěstovali říjnové zjevení Satana. Přitom by trh měl spíše slavit. Stojíme na prahu éry snižování amerických úrokových sazeb, což pro akcie určitě není špatná zpráva, přestože předpokládané kroky Fedu jsou již v cenách akcií započteny.

Jaroslav Bukovský: Nastal čas levně nakoupit vítěze příští revoluce v AI. Cestu umete Nvidia Burzy a trhy

Tomu odpovídá i opětovný růst indexu strachu na nadprůměrné hodnoty. Investoři se prostě bojí. Část pouze abstraktně a spíše tak nějak nesměle pokukuje po ostatních, další část se bojí vlastního strachu, racionální zbytek si pak říká, že předchozí partičky nemá alespoň nyní smysl zkoušet přeprat. Zdálo se, že dnešní text bude pro věčné optimisty, faktem je ale pravý opak. Pokud se dokážete povznést nad současné klopýtnutí trhu a hledíte do daleka, nemá cenu číst dále.

Protože zbytek textu bude o tom, jak ošetřit dočasnou blbou náladu. Která se ostatně o trh pokouší už od prvního srpnového týdne. Panika je ve vzduchu a tím nemáme na mysli žádný fatální propad trhu. Jen hrozbu, že nakoupíte, po týdnu zjistíte, že jste deset procent dole, zachvátí vás atak nadměrné sebekritiky a pošlete levnější akcie zpátky na trh, odejdete z trhu a budete navždy říkat, že burza je peklo na zemi. Není, stejně tak dobře dokáže být nebem.

Dnes si tedy zkusíme načrtnout zcela defenzivní trasu, kterou by se teoreticky dala bez úhony projít ona blbá tržní nálada, a při které by se dokonce popřípadě dalo i trochu zbohatnout, skeptikům a závistivcům navzdory. Protože tyto vlastnosti nejsou dobré ani na burze, ani v životě. Mrkneme se na několik étéefek, které dokázaly se ctí projít srpnovým křtem ohněm. Připomeňme si, že Wall Street jako celek během prvního srpnového týdnu v návalu paniky propadla zhruba o devět procent. A ačkoli se rychle vyléčila, mraky se vrátily a hrozí prudkým deštěm. My jsme se zajímali o taková étéefka, která naopak dokázala během těchto propadů vydělat. Kam se uchylují peníze, když nastane těžká chvilka? Sem!