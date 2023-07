Jaroslav Bukovský: Divoká jízda za 350 procenty, aneb jak skutečně vytěžit Wall Street | e15.cz

Není to zdaleka ojedinělá situace. Akcie za babku, která se ovšem honosí neuvěřitelnou sbírkou analytických doporučení věštících jí růst v desítkách, až stovkách procent. Nízká aktuální cena akcie přitom není ospravedlněna tím, že by firma zrovna tonula v byznysovém pekle. Občas dokonce téměř naopak, takzvaně fundamentálně mluví celá řada argumentů pro to, aby taková akcie byla podstatně dražší. Navíc takový stav trvá třeba už několik měsíců. Investoři kolem ní zlehka našlapují, koukají na cenovku, na finanční výkazy, pokyvují hlavami a říkají něco ve smyslu: It's a bargain.

Nicméně nakonec nenakoupí, protože nemají pocit, že by totéž chtěl udělat i někdo další. A jdou dál k akciím, které jsou zrovna v kurzu. Nakoupí akcie, co jsou sexy, meme či mají kolem sebe cosi z Muskovy mystické aury. A nezajímají je násobky P/E, tržby, zisky, a často vlastně ani co firma vůbec reálně dělá. Burza se v každém okamžiku dělí na svou vitální a funerální část. Problém je, že akcie periodicky přeskakují z jedné kategorie do druhé. Totiž problém to být nemusí, může to být naopak životní šance.

Wall Street nabízí takových hodnotových paradoxů přehršel. Pochopitelně může taková akcie znamenat past na peníze. Stejně jako bývají doživotně podhodnoceni někteří lidé, ideje či byznysové nápady, podobné je to s akciemi. Ty šťastnější z momentálně nešťastných se nicméně dočkají renesance. Při které na sebe jako sněhová koule nabalí všechny dřívější pochybovače, kterým jakožto dražší přijde nepochopitelně náhle atraktivnější.

Ale to už bude na nákup pozdě. Akcie se totiž kupují ve chvíli, kdy se o nich nemluví. Jde o pravidlo diskrétnosti, které jen dosud ještě nikdo nepojmenoval. My si teď ale pojmenujeme patero akcií na Wall Street, které odpovídají řečenému a jsou v této (ne)vděčné disciplíně zrovna masters. Akcie, které vábí své kupce až na bezmála 350procentní příslib cenového růstu. Pojďme si je vypíchnout.