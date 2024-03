Jaroslav Bukovský: Jak složit ziskové portfolio na věčnost, vydělávat na pozadí a věnovat se sobě

Investování dokáže být ta naprosto nejjednodušší a nejméně časově náročná „práce“ na světě. U mnohých, a pokud bychom chtěli být vyloženě netaktní, tak u většiny, přitom dokonce platí kouzelná nepřímá úměra ve smyslu: čím méně času investování věnuješ, tím lepší je výsledek. Na displeji kalkulačky vypadá samozřejmě působivě, že Wall Street za posledních třicet let vydělávala v průměru přes osm procent ročně. Ale kdo z vás to měl, dámy a pánové? Tak či onak totiž burziáni do všech těch dlouhých let na parketu vplétali svá epická ega, vlhké emoce a děravé taktiky. Výsledkem byly nákupy poblíž cenového vrcholu, prodeje poblíž cenového dna, statisíce zaplacené na poplatcích, a tudíž v důsledku často výnos, který ani nedokázal pokrýt inflaci. V praxi si to představte jako situaci, kdy se telátko tak dlouho šteluje k vemínku své matky, až umře hlady.

Abychom to shrnuli: Přes osm procent ročně měl jen ten, kdo na začátku nakoupil a pak hodil investování zcela za hlavu a věnoval se prostě jenom životu. Ano, budeme dnes velebit totální pasivitu, investorský zen, nicnedělání, složené ruce v klíně. Prostě všechno to, co obvykle v jiných sférách života máme tendenci kritizovat.

Ostatně investorská legenda Warren Buffett to nikdy nedělala jinak. Pochopitelně to znamená na startu vybrat takové akcie, které tu s námi budou takříkajíc na věčnost. Znamená to zcela jiný pohled na investici, než jaký nabídne domýšlivý samozvaný analytik u svého laciného (nebo předraženého, vyberte si) notebooku.

Totiž vyjet si růstový graf neznámé akcie za poslední půlrok a kliknout na nákupní pokyn. Věčné portfolio si žádá těžké akciové váhy a samozřejmě kapku té prozíravosti, kudy se svět v příštích letech vydá. To nemusí být zas tak těžká úloha, jak se zdá. Vedle nepředstavitelných technologií budoucnosti tu totiž řada obyčejných, a přesto rostoucích oborů zůstane s trochou nadsázky obdobná jako dnes.

Podívat se takto na investice je něco jako objevit ve světě další zlatý řez či sledovat za oknem obýváku zjevení Panny Marie. Totální optimum a dokonalý win-win model nabízející příslib výnosu při dlouhodobě suchém triku. Pojďme si říct, jak na takové portfolio nejen filozoficky, ale i zatraceně konkrétně.