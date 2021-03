Jaroslav Bukovský: Výnosná a (bez)riziková sázka na akcie samotných peněz | E15.cz

Kdo by to byl čekal, že akcie japonské centrální banky udělají z investorů boháče.

Představte si firmu, jejíž akcie od počátku roku posílily o 55 procent. Dobře, zatím jsme nezaujali. Uvažte, že tato firma nemůže nikdy zkrachovat. Už je to lepší, že? A do třetice: Core byznys téhle firmy je v zásadě prostý: Tisknout peníze. Jednu z nejbizarnějších investičních story posledních let právě objevuje divoký retail. Příběh není zdaleka u konce a nabírá nové aktéry. A ještě ani není na redditu, co chtít víc.

Co byste chtěli vědět o japonské centrální bance, ale báli byste se na to zeptat? Většina obyčejných investorů odpoví, že jednoduše nic. Japonsko je prý zemí, kde se prakticky nic neděje. Ekonomika tam nepadá, ani se nepřehřívá, ceny tam nerostou, ani neklesají, lidé se ani příliš nevztekají, ani nekřepčí. Pokud je v jedné věci Japonsko absolutně sexy, tak je to fakt, že akcie japonské centrální banky jsou na burze, přesněji 45 procent jejich celkově vydaného objemu.

Takže nyní se první věta textu jeví ve zcela jiném světle. Jen za poslední měsíc posílily akcie "firmy," jejíž akcie vlastní z 55 procent japonská vláda a zbytek leží u nohou investorskému plebsu. Dobrá, na valné hromady tam asi chodit nebudete, protože s akciemi nejsou vcelku pochopitelně spojena hlasovací práva. Ostatně proč chodit na valnou hromadu, když se má akciová investice čile k světu.

Znovu: Na akciích japonské centrální banky letos investoři vydělali 55 procent. Zní to jako investiční bizár? Právě naopak. Existuje někde jinde na světě obdobně bezpečná investorská sázka se stejným zhodnocením? Neexistuje. Dobrá, Japonsko není jedinou zemí, jejíž centrální banka se obchoduje na burze. Dobrá, je to třeba Švýcarsko, i na akciích tamní centrální banky se dalo dobře vydělat, ale to už před lety. Teď ne, protože Švýcarsko prostě vždycky fungovalo na jiném místě časové osy než zbytek světa.

Nejsložitější na tom všem je zodpovědět obligátní otázku: proč? Jak všichni víme, zisk u centrální banky je irelevantní veličina a sázka na její akcie hraničí s burziánským sarkasmem. Který ovšem dokáže vydělat peníze. Protože vydělat peníze dneska dokážou třeba i investiční tenisky. Protože vydělat peníze dokážou i tak nicotná kvaziaktiva, jakými jsou kryptoměny.

Procenta nyní naskakují prostě proto, že bohatý retail zrovna něco našel. A možná je to jen kvůli konzervativní japonské mentalitě, že zrovna japonskou centrální banku objevuje až právě teď. Tak proč ne akcie centrální banky, navíc takové, která se neštítí pustit své tiskárny peněz na tři směny? Řečnická otázka nakonec: Kolik by asi vynášely akcie České národní banky?