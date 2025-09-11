Předražená Wall Street a druhá dot-com? Chyba lávky, Nvidia zlevnila za pět let o polovinu, Amazon o tři čtvrtiny
Je Wall Street absurdně předražená a investovat na ní je hazard? Tímto směrem by mohlo ukazovat současné ocenění amerického trhu, které je i přes kontroverzní politiku Donalda Trumpa téměř nejvýše za poslední čtvrtstoletí. Nebyla by to ale Wall Street, aby nešlo o místo plné paradoxů. Tak třeba technologické tituly často zmiňované mezi nejdražším artiklem na trhu jsou pohledem svého ocenění oproti minulým rokům občas až směšně laciné.
Píše se září roku 2020 a akcie Nvidie stojí kolem třinácti dolarů. To je přesto astronomická částka vzhledem k tomu, kolik firma představující zhmotňující se technologický zázrak dokázala vydělávat. Oblíbený ukazatel ocenění poměřující cenu akcie s výdělkem firmy (takzvané P/E, pozn. redakce) hovořil takřka o stonásobku, a dělal tak z Nvidie i při poměrně nízké absolutní ceně jednu z nejdražších akcií na Wall Street.
Ocenění akcie hnala výše vedle neotřesitelné pandemické víry v digitální svět i sorta investorských vizionářů, kteří alespoň rámcově tušili, co se firmě během příštích let může podařit. Od té doby dala Nvidia investorům vydělat kolem dvanácti set procent. Z hlediska svého ocenění je naopak akcie v současnosti jen z poloviny tak drahá jako tehdy. „Slevový syndrom“ Nvidie přitom vykazuje většina z údajně předražených technologických akcií na Wall Street.
Trh bez bubliny
„Americký akciový trh určitě není levný. Na druhou stranu, z našeho pohledu se na něm ani v tuto chvíli nenafukuje bublina,“ uvádí analytik společnosti Fichtner Tomáš Tyl právě s odkazem na ocenění ostře sledovaných technologických akcií. „Když se podíváme na technologické giganty, kteří jsou hlavním driverem celého trhu, tak jejich ocenění za posledních pět let buď přímo kleslo nebo se alespoň příliš nezměnilo. To znamená, že růst jejich ceny byl kompenzován růstem zisků. To není nezdravý růst ukazující na bublinu ani na šílenství,“ uvádí Tyl.
