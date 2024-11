Jaroslav Bukovský: Pět étéefek, která dala nejvíce vydělat za první éry Donalda Trumpa. A znovu rostou

„Slezte z toho lustru, Donalde, vidím vás!“ říká ve slavné české komedii Jáchyme, hoď ho do stroje v jedné chvíli ještě mazácky Luděk Sobota. Zřejmě tím tehdy nemyslel odkaz na budoucího amerického prezidenta, nemožné to ale není. Trump se totiž už rok před uvedením tohoto filmu, tedy v roce 1973, poprvé objevil na titulní straně významného deníku, tehdy konkrétně The New York Times. A nebylo to zrovna v dobrém.