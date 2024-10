Jaroslav Bukovský: Výnosové perpetuum mobile. Wall Street je připravena dát znovu vydělat

Když na vás padne podzimní splín, vždycky je tu způsob, kterak si zlepšit náladu tím, že nahlédnete do světa, kde vše dokonale funguje, hýří optimismem, radostí a vitálním fluidem. Oním světem je Wall Street. Existuje po světě jen velmi málo míst, která by zářila jako výloha v Pařížské a kombinovalo v sobě záři zlatého šperku a barevný lom světla diamantu. Vždycky můžeme vést po barech akademické debaty o tom, že Wall Street je předražená, a stejně nakonec cestou zpátky tramvají i ti nejhlasitější kritici amerického trhu přikoupí přes mobilní aplikaci alespoň nějaké to étéefko na S&P 500. Protože: co kdybych se jako obvykle zmýlil?

Dobře, Wall Street je přibližně na historických maximech. Že to není dobrá zpráva pro vstup na trh? To je to samé, jako kdybyste manažerovi, který právě firmu dotáhl k historickému zisku, dali na hodinu výpověď a hledali za něj adolescentního brigádníka s odkazem na nákladovou úsporu. A ještě jinak: akcie se stávajícím maximem flirtují už nějaký ten pátek, Wall Street od poloviny července udělala jenom dvě a půl procenta. Jinými slovy se od poloviny července prakticky nic nestalo.

Proč? Trh je zdrženlivý, nejistý a ztratil své sebevědomí z prvního pololetí. Že to není dobrá zpráva pro vstup na trh? To je to samé, jako kdybyste zrovna vyjednávali deal roku s obchodním partnerem, který je zdrženlivý, nejistý a ztratil své sebevědomí z prvního pololetí. Jaké lepší východisko byste si asi tak mohli pro jednání přát? Ani eden nevypadal svého času harmoničtěji.

Zároveň uvažte, že ono „nic“ se na trhu děje na pozadí faktu, že americká ekonomika za poslední dostupné čtvrtletí narostla meziročně o tři procenta po odečtení inflace. Tedy o číslo, které česká ekonomika zažila naposledy v roce 2021, kdy se Česko částečně zmátořilo z prvního pandemického šoku. Rychleji než Amerika v Evropě letos dokázaly růst jenom Kypr, Malta a Polsko.

Když z tohoto seznamu vyškrtáte investičně irelevantní destinace, zbude vám na stole prázdný list papíru a zámoří zůstane nejen logickou, ale jednoduše jedinou volbou. Takto mohou uvažovat ostatně investoři v celé Evropě a vzhledem k extrémnímu letošnímu „nadvýkonu“ Wall Street oproti Evropě to možná bude i fakt. Jistě, pokud nemáme vůbec žádné jiné téma, můžeme po barech vést hovory o nuancích mezi hard-soft a soft-soft lendingem, ale to už je možná lépe jít si domů lehnout k televizi.

Aby toho nebylo málo, Fed navíc snižuje sazby a je v tom stále na samém začátku. Trhy tento kolosální proces ještě plně nezobchodovaly. Proč? Protože je volební rok, a zrovna jsou navíc pro Wall Street nejhorší měsíce v roce. A jak jsme zmínili, skeptici různých forem a typů mají zrovna na parketu silné slovo a přestávají zabírat i osvědčené formulky typu umělé inteligence, a co je zásadní: investoři přetékají hotovostí.

Jinými slovy momentálně existuje odložená poptávka po investicích, které hráči uskuteční, až se „věci vyjasní“. Jednou z nich je pochopitelně obsazení křesla amerického prezidenta, druhá je ale možná zásadnější. A to je scénář snižování amerických sazeb, tedy primárně intenzita a kadence.

Analytici amerického BlackRocku, tedy největšího správce aktiv na světě, dali dohromady krásně vyčerpávající, a hlavně relevantní data o tom, jak se daří těm kterým aktivům v roce následujícím po začátku snižování úrokových sazeb, a to navíc v závislosti na kondici ekonomiky. Takže pojďme na věc. Než to vykoupí!