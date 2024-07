Kam investovat v době, kdy nejsou zrovna na první pohled patrné jasné nákupní příležitosti? To je otázka, která získává na naléhavosti, když jsou akcie na rekordech a „zaparkování“ peněz na spořicí účty postupně vynáší stále méně. Pro řadu investorů je jednou z možných odpovědí sázka na některý z burzovně obchodovaných fondů (ETF).

Dění posledních let obrací i v Česku pozornost stále více lidí k investování namísto upínání k trhu s nemovitostmi nebo „pouhého“ spoření přes bankovní produkty typu spořicích nebo termínovaných účtů. Vyspělými státy se totiž prohnala pádivá inflace, která řádně zamávala hodnotou úspor všech extrémně konzervativních střádalů. Náhlému oslabení kupní síly jednotlivých měn ale předcházela mimořádně uvolněná monetární politika centrálních bank, která pomohla vyhnat hodnotu akcií, bitcoinu a dalších kryptoměn nebo třeba i zlata na rekordní úrovně.

Cena bitcoinu nebo kurzy amerických akcií vystoupaly na rekord i v době zvýšených úrokových sazeb, neboť část investorů takzvaně zaceňuje jejich budoucí pokles. Pokud v dohledné době opětovně dojde ke snížení úrokových sazeb, hodnotě akcií a dalších forem investic by to mohlo pomoci k dalšímu růstu.

VIDEO: Vyšší daně, nebo pozdější odchod do důchodu? Ekonom Matějka v pořadu FLOW vysvětluje, co čeká Česko.

Rozhovor pro pořad FLOW s ekonomem Filipem Matějkou o důchodech • e15

Pro toho, kdo nemá čas a chuť detailně analyzovat výroční zprávy jednotlivých firem a hledat tak momentálně „levné“ akcie, představuje jednu z potenciálně zajímavých forem investice sázka na některé ETF.

Co jsou ETF? Jak fondy fungují?

Zkratka ETF je odvozena z jejich anglického pojmenování Exchange-Traded Fund, v překladu tedy fond obchodovaný na burze. Principem fungování ETF je nákup určitých podkladových aktiv konkrétním fondem (označovaným jako emitent), který v návaznosti na tato aktiva vydá své vlastní akcie, které lze nakoupit prostřednictvím tradičních burzovních parketů typu Wall Street. ETF jsou tak teoreticky dostupné každému, kdo může investovat do jednotlivých akcií.

Jednotlivé burzovně obchodované fondy přitom mohou držet aktiva, která nabídku akciového trhu široce přesahují. Existují například ETF na bitcoin nebo komodity, případně na dluhopisy.

Dividendové ETF, nebo akumulační ETF?

Volba zaměření ETF na akcie nebo jiná aktiva ale zdaleka není jediným rozhodnutím, které by si měl investor promyslet. Vliv na celkovou výnosnost ETF mají například i daňová pravidla. Je proto dobré obecně rozlišovat mezi takzvanými dividendovými a akumulačními ETF. Liší se tím, jakým způsobem nakládají s dividendami podkladových akcií.

Dividendový ETF tyto výnosy posílá na účet investora. Tím mu ale vzniká daňová povinnost příjem z obdržených dividend zdanit. V české legislativě jde o patnáctiprocentní sazbu. Akumulační ETF používá vyplacené dividendy k tomu, aby je ve prospěch investora reinvestoval do přikoupení většího podílu v daném ETF. Tím obvykle daňová povinnost nevzniká.

ETF na bitcoin (BTC)

Zásadní novinkou roku 2024 je spuštění amerických ETF, které drží jako podkladové aktivum největší kryptoměnu. To má nejen z pohledu českých investorů dvě výhody a jednu potenciálně zničující nevýhodu. Nákup bitcoinového ETF je totiž teoreticky stejně snadný jako nákup jakékoliv jiné akcie.

Odpadá tak nutnost učit se pracovat s kryptoměnovou peněženkou nebo se registrovat na burze virtuálních měn. Druhá výhoda souvisí s daněmi, neboť při investici do jakéhokoliv ETF lze uplatnit takzvaný časový test. Ten spočívá v osvobození zdanění dosaženého zisku po třech letech držení akcií fondu. V případě přímého držení bitcoinu a krypta ve vlastní digitální peněžence nebo na burze časový test uplatnit nelze.

Americké ETF na bitcoin ale přece jen mají i svá specifika. V první řadě nejsou v Česku zdaleka dostupné všem investorům, protože evropská legislativa komplikuje nabízení širokým masám ten druh ETF, které drží jedno jediné aktivum coby svůj podklad. Investoři si tak k bitcoinovým ETF musejí hledat cestu oklikou. Najít ji lze například přes obchodní účet Fio banky (Fio broker) nebo investiční aplikaci Birdwingo. Je nutné ale počítat s tím, že ne každá investiční tuzemská platforma v Česku má bitcoinové ETF v nabídce.

ETF versus akcie

Zatímco vůči principům bitcoinu mohou působit ETF dost protikladně, s akciemi ladí mnohem lépe. A nejen proto, že do burzovně obchodovaných fondů lze investovat na stejných místech, kde se obvykle nakupují akcie. ETF však ze své podstaty umožňují investovat naráz do širokého balíku různých firem. Nejde jen o možnost nákupu ETF zaměřených na indexy amerických akcií jako S&P 500, Dow Jones nebo Nasdaq.

Existují jednotlivé ETF zaměřené na různá odvětví – například na polovodičový sektor – nebo na konkrétní země. Kdo by se bál, že nákupem akcií jedné nebo jen několika málo firem udělá chybu, tomu nabízejí ETF podobně jako třeba podílové fondy relativně široké možnosti diverzifikace, tedy rozložení financí do různých druhů aktiv.

ETF versus podílové fondy

Vlastností ETF je, že je na rozdíl od podílových fondů žádný portfolio manažer aktivně neřídí. Díky tomu je provoz ETF relativně levný, na druhou stranu jejich výkonnost de facto jen následuje dané podkladové aktivum. V porovnání s podílovými fondy navíc ETF přece jenom nenabízejí tak široké možnosti diverzifikace. Investoři by například marně hledali ETF navázané na pražskou burzu.

ETF versus bitcoin (BTC) a kryptoměny

I když letošní spuštění ETF na bitcoin pomohlo vyhnat cenu kryptoměny na nová maxima, přesto si tato finanční inovace vysloužila ze strany fanoušků bitcoinu kritiku. Potenciální problém ETF na bitcoin je v tom, že investor nemůže s podkladovými bitcoiny nijak nakládat – nelze si je tedy přeposlat na vlastní kryptoměnovou peněženku nebo jimi platit. Takové omezení jde proti duchu bitcoinu a kryptoměn, který velebí uživatelskou svobodu a nezávislost na bankách a dalších zprostředkovatelích.

Kromě toho většina amerických bitcoinových ETF využívá k úschově nakoupených bitcoinů služby tamní burzy virtuálních měn Coinbase. Z ní se ale stává potenciálně slabé místo bitcoinových ETF v případě, že by se například stala terčem hackerů nebo ji postihly zásadní provozní potíže. V takovém krajním případě by mohlo dojít k rozbití vazby mezi podíly v ETF a hodnotou bitcoinů. Na druhou stranu tak kritická událost by aspoň krátkodobě poškodila i ty zájemce o kryptoměny, kteří si je drží ve vlastní peněžence. Jen těžko si ale lze představit, že by v případě problémů Coinbase a bitcoinových ETF nezamířily kurzy virtuálních měn prudce dolů.

Jaké jsou nejlepší ETF? Výhody a nevýhody

Lakonická odpověď by byla, že nejlepší ETF jsou takové, které vyhovují potřebám konkrétního investora. Ten si musí v první řadě ujasnit, jakou míru rizika chce podstupovat, a stanovit svůj investiční horizont. Následně by měl brát v potaz i to, kolik chod konkrétních ETF stojí na poplatcích (TER, Total Expense Ratio neboli celkové náklady) a zda bude muset například danit dividendy.

Výhody ETF Nevýhody ETF Relativně nízké poplatky Chybí aktivní správa Různorodost podkladových aktiv Ne všechna ETF jsou dostupná v EU Snadný způsob investice ETF nejsou obchodována v korunách

Kde koupit do ETF?

Navzdory rozmanitosti jednotlivých ETF do nich lze investovat stejně snadno jako do akcií. Využívat k tomu lze například obchodní účty českých bank, případně investiční aplikace jako Portu, Degiro, Revolut, XTB, eToro a další. Srovnání jednotlivých investičních platforem nabízí tento článek.

Kolik investovat do ETF?

Obecná poučka praví, že do vysoce rizikových investic by se měl člověk pouštět jen s tolika penězi, kolik si může dovolit ztratit. Kdo chce eliminovat riziko investic do širokých indexů amerických nebo celosvětových akcií, má na výběr například velké zavedené ETF jako iShares Core S&P 500 nebo iShares Core MSCI World.

Největší ETF na zlato je pak SPDR Gold Shares, v případě bitcoinu je tím největším burzovně obchodovaným fondem IBIT od BlackRocku. Kdo se nebojí rizika, může sáhnout třeba k fondům, které kupují americké technologické akcie takzvaně na páku. Tím se možné zisky násobí, stejně tak ale i možné ztráty.

ETF a investiční horizont: Jak dlouho investovat?

Nejenom v případě investice do akumulačních ETF by měl být investiční horizont ideálně co nejdelší. Z dlouhodobého hlediska představují konkrétně americké akcie relativně bezpečnou a lukrativní investici navzdory obdobím jejich propadu.

Široký index S&P 500 za posledních padesát let vynášel ročně v průměru kolem deseti procent. Šikovným výběrem jednotlivých akcií namísto investice do ETF šlo vydělat výrazně více, nešikovným výběrem lze naopak výrazně prodělat. V případě skutečně dlouhodobého investování se zároveň vyplatí o to více věnovat pozornost struktuře poplatků, protože v konečném důsledku mohou z celkových výnosů ukrojit poměrně citelnou část.