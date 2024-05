Jaroslav Bukovský: Wall Street už zase rozdává obědy zdarma aneb Kam na stovky procent?

Wall Street je v krizi. Kdyby tento text byl mluveným slovem, nechali bychom po tomto výroku asi tak půlminutovou pauzu na to, aby si všichni posluchači poklepali na čela, ulevili si několika salónními sarkasmy na adresu autora tohoto výroku a případně zpupně odešli ze sálu s obličejem ostentativně vyjadřujícím nesouhlas. Situace je přece právě opačná, říkali by. Wall Street je na historickém maximu, za pouhý rok vydělal ikonický index S&P 500 téměř 27 procent. A ekonomika je přece na prahu snižování úrokových sazeb, což obvykle působí jako burziánský všelék. Tak co se proboha děje, WTF?