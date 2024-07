Zázraky se dějí a jejich revírem překvapivě není ani tak duchovní, jako krystalicky materialistická scéna. A totiž burza. Na jejích zázracích je navíc poutavé, že se při zpětné analýze obvykle dá alespoň přibližně určit jejich příčina. Což jim sice na „zázrakovosti“ ubírá, na druhou stranu to ovšem posiluje možnost, že se dají alespoň se stopovou nadějí předvídat. Díky předvídání olbřímých cenových skoků v kurzech akcií někteří investoři takřka přes noc zbohatli. Ti drobní, jak vyplývá z povahy zmíněných akcií.

Vezměme si třeba takovou akcii Janux Therapeutics. Biotechnologická společnost vyvíjející lék na rakovinu prostaty vstoupila na burzu v červnu roku 2021 s cenovkou 17 dolarů. Jak to tak občas u primárních úpisů bývá, krátce po vstupu se jí dařilo a zdálo se, že půjde o emotivní, a hlavně lukrativní investorskou story. Záhy se ale, jak to také často u IPO bývá, karta zcela obrátila a akcie propadla do zhruba dvouapůlletého downtrendu.

Od zmaru k divu

Kdo upsal za 17 dolarů a po roce se díval na svou zhruba čtyřicetiprocentní ztrátu, obvykle ztratil nervy, akcie se zbavil a celý příběh hodil za hlavu. Loni v říjnu se akcie dala koupit za šest dolarů. To byl přesně ten okamžik kombinace totálního zmaru a pocitu, že firma se s výzkumem prostě nikdy nepohne dál. Půl roku poté se akcie dala prodat za téměř jedenáctinásobek. První fáze testu léku totiž skončila nad očekávání dobře. Ona totiž očekávání už byla možná nulová – právě tak se rodí zázraky.

Nemusíme mluvit jen o Januxu, obdobných story je více. Vzpomeňme třeba na taktéž relativně nový příběh akcií Fitell vyrábějící vybavení pro fitness, která z jediného dolaru na počátku letošního roku vystoupala před prázdninami až na 32. Anebo třeba akcie Super Micro Computer dostupné před dvěma lety za 40 dolarů, kterých jste se mohli letos v březnu zbavit za 1200.

Ano, to je třicetinásobek vkladu za dva roky, což bylo přece jen řádově více, nejen než činila česká inflace, ale více, než by běžného smrtelníka obchodujícího ve svém volném čase pro radost s akcemi mohlo vůbec napadnout. Nicméně na pořízení pražského třípokojáku za bratru osm milionů korun by vám v takovém případě stačil vstupní poplatek něco kolem čtvrt milionu.

Kdo dosáhl na tisíc procent zhodnocení?

Naivnější investoři se sice rádi řídí historickými výkony investic, pravděpodobnost, že se zmíněným akciím podaří zopakovat svůj výkon, je však nevelká a smysl spíše dává podívat se, kdo obdobným zázrakem může projít v budoucnu. Proto jsme se dnes podívali na akcie, kterým analytici mnohdy věští až astronomický růstový potenciál, zatím se toho ale příliš neděje, anebo dokonce akcie vykresluje potenciálně „předzázrakovou“ křivku.

Totiž prochází zrovna torturou, která ji ovšem činí levnější a násobí možná budoucí výnosová procenta. Ale pozor, jde o obdobně rizikovou záležitost, jako nechat malé dítě, ať se doma přes den samo zabaví a dát mu do rukou krabičku zápalek. Nemíříme nízko, minimum je tisíc procent zhodnocení.