Jaroslav Bukovský: Zmrtvýchvstání akcií FAANG, aneb šampion vydělá sedmdesát procent | E15.cz

Proč ostatně hledat alternativní zlatou žílu, když ta stávající nese neskutečné peníze. Tak například od roku 2016 do konce minulého roku tyto akcie sdružující kultovní big tech brandy, které netřeba jmenovat, v průměru 350 procent. To znamenalo třiapůlkrát více než Wall Street jako celek a v křivce letitého trendu viděli burziáni jednoduše schody do nebes.