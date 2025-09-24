Jde ještě vydělat na rekordně drahém zlatu? Cest je více a všechny končí v bazénu s kyanidem
Sto deset procent. Právě tolik letos vydělali investoři do akcií těžařů zlata. Důvodem je cenový boom drahého kovu, který vytvořil těžařům a celému byznysu kolem těžby unikátní podmínky spojené s rekordně vysokými maržemi. Zběsilá jízda na zlatém koni prý navíc ještě nekončí.
Letošní rok je alespoň prozatím ódou na zlato. Drahý kov představující tradiční zajištění proti chaosu a nejistotě od počátku roku podražil o více než čtyřicet procent, a zcela tak zastínil nejen akciovou Wall Street. Ještě podstatně více než zlatu samotnému ale globální nejistota nahrává byznysu s kovem spojeným.
Extrémní ziskovou bonanzu tak zažívají těžaři zlata, jejichž náklady rostou na rozdíl od cen zlata na globálním trhu jen pomalu, a dávají tak firmám rekordně vydělat. Spolu s nimi se pak daří i celému odvětví zlaté infrastruktury. Růstová story drahého kovu je přitom podle expertů teprve v poločase a někteří z aktérů zlatého byznysu zůstávají nečekanou investiční příležitostí.
„Růst ceny zlata je v poslední době podpořen globální nejistotou, investiční poptávkou i zájmem centrálních bank. Těžaři zlata si nyní užívají jedny z nejvyšších ziskových marží v historii, což se odrazilo v prudkém nárůstu cen akcií,“ uvádí portfolio manažer Conseq Investment Management Adam Šperl.
Těžařské akcie podle něho rostou díky „pákovému efektu“ vývoje cen drahého kovu na hospodaření firem. „Producenti využívají provozní finanční páku, takže při růstu ceny zlata se jejich zisky prakticky násobí,“ zdůrazňuje ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak. Třeba index NYSE Arca Gold Miners Index monitorující těžařské akcie je jen za letošek o necelých 110 procent výše.
„Pokud bude cena zlata alespoň mírně stoupat, tak by akcie producentů měly přinést další vysoké zhodnocení. Potenciál není ještě v cenách akcií kompletně započtený,“ dodává Tomčiak. Analytici zdůrazňují, že akcie těžařů mají stále potenciál, jelikož se svým oceněním obchodují stále relativně levně.
Specifickou vlastností těchto akcií je také slabší korelace s ostatními trhy, která z nich dělá vítaný doplněk vyvažující investorská portfolia. „Ještě donedávna přitom byly tyto firmy mimo investorský radar a jejich tržby byly zafixované na nižších úrovních cen zlata, což kazilo jejich výsledovky,“ připomíná analytik Capitalinked Radim Dohnal.
