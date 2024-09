Jihočeské Madetě loni klesl meziročně zisk o více než šedesát procent

Největší česká mlékárna Madeta měla loni tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 6,88 miliardy korun. Meziročně klesly o pět procent. Zisk po zdanění klesl o 63,7 procenta na 77,26 milionu Kč. Madeta nejvíce výrobků prodává v Česku, kde tvoří většinu tržeb. V zahraničí byly tržby 828,96 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin. Mírně klesl počet zaměstnanců. Loni firma zaměstnávala 1327 lidí, předloni 1360.

Madeta má čtyři výrobní závody, v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Závody produkují více než 250 druhů výrobků, které tvoří celkový roční objem 350 milionů kusů. Do provozů k výrobě dováží téměř 400 milionů litrů mléka. Do zahraničí vyváží přibližně čtvrtinu produkce. Hlavními trhy jsou Libanon, Spojené arabské emiráty, ale i státy Evropské unie, dále vyváží do Asie, Afriky a Ameriky.

Každý ze závodů vyrábí specifické výrobky. Například v Plané nad Lužnicí vyrábí sýr holandského typu Madeland. Dále Primátor, Jihočeský eidam nebo Tylžský sýr a goudu. Mezi další sortiment patří Jihočeské máslo nebo Jihočeské pomazánkové. Závod disponuje zařízením na zahušťování syrovátky, takzvanou odparkou. Od roku 2018 vyrábí přírodní a tavené sýry a pomazánky.

V Jindřichově Hradci se zaměřují na výrobu mléčných dezertů jako Lipánek nebo Lahůdka, tvarohy, jogurty, zakysané smetany. Specialitou tohoto závodu je výroba zrajících sýrů Romadur a Jihočeský syreček. Českokrumlovský závod se zaměřuje na výrobu plísňového sýra niva, ročně vyprodukuje 2000 tun.

V Pelhřimově vyrábí trvanlivou smetanu a mléko a také ochucené trvanlivé mléko. Tam v roce 2010 firma přesunula z Českých Budějovic výrobu mléka, smetany a podmáslí.