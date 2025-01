Uplynulý rok se především ve svém finále nesl na vlně bezuzdného investorského veselí a ochoty na tom či onom parketu utrácet takřka za cokoli. Tim ale tak trochu vykradl rok následující, který nyní startuje na investorsky poměrně nepříjemném bodě: s nejdražšími akciemi, kryptoměnami a mnohdy i s dluhopisy a nemovitostmi v historii. Strategii nákupů populárních indexů či kultovních kryptoměn, kterou bez většího rozmyslu praktikovaly masy, tak bude třeba přinejmenším parametricky pozměnit. Jinými slovy si správa úspor tuzemské střední třídy vyžádá trochu více snahy a možná i odvahy než loni. Navíc pod relativně klidnou hladinou investic stále bublá globální hrozba, kterou se nepodařilo tak docela vymýtit. A to inflace.

„Vysoké ocenění rizikových aktiv, a to především akcií, rizikovějších korporátních dluhopisů a nemovitostí, znamená, že očekávaná výkonnost do budoucna bude nižší než v předchozích letech,“ varuje portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler. S ohledem na to, že akcie jsou na historických maximech, je podle něj obtížné hledat atraktivně oceněné tituly. „Buď investor musí nákup časovat a vyčkávat na korekci, anebo v ideálním případě investovat pravidelně, což dlouhodobě pomáhá vyhlazovat extrémy,“ přidává radu Pfeiler.

Světový akciový index MSCI World loni vydělal investorům pětinu, do světových vládních dluhopisů přiteklo nejvíce peněz v historii a velikost trhu kryptoměn se více než zdvojnásobila. Na pokračování této furiantské story ale bude svět potřebovat nové podněty. „Impulzem ke změně portfolia může být nástup prezidenta Trumpa,“ soudí ekonom skupiny DRFG Martin Slaný. „Byť se nedomnívám, že veškeré předvolební sliby budou realizovány, zavedení některých protekcionistických opatření může krátkodobě pomoci domácím americkým firmám,“ doplňuje Slaný.

Analytici doporučují zaměřit se na hodnotové sektory, které bývají stabilnější a méně citlivé na tržní výkyvy. Navíc jsou oproti akciím zejména amerických big techů relativně levné. „Potenciál růstu lze hledat i v indexech s rovným vážením, které poskytují širší expozici vůči trhu a mohou lépe odrážet jeho skutečný výkon,“ připomíná Dan Karpíšek z investiční společnosti Amundi.

Dluhopisy jsou stále řešením

Univerzálně skloňovaným termínem jsou, a to obdobně jako loni, dluhopisy. Jejich růstový příběh se nijak nevyčerpal, hlavně vlivem pomalejšího snižování sazeb světových centrálních bank, než se čekalo. Právě pokles sazeb totiž automaticky znamená růst cen bondů.

„Například výnos amerických dluhopisů by mohl strčit do kapsy české spořicí účty. V USA bych se příliš nebál ani korporátních bondů, ale v Evropě už bych byl opatrnější kvůli výrazně nižšímu očekávanému ekonomickému růstu,“ soudí expert společnosti XTB Jiří Tyleček.

Kupříkladu desetiletý dluhopis americké vlády momentálně nese kolem 4,4 procenta. Investor, který jej drží, ale k tomuto výnosu letos dostane další bonus: Až dojde k dalšímu očekávanému snižování sazeb, vzroste také cena tohoto dluhopisu. „V tomto kontextu může být namístě zvážit větší alokaci do konzervativnějších nástrojů, jako jsou dluhopisové fondy,“ doporučuje David Krůta, konzultant společnosti 4fin.

Loňský rok navíc zesílil víru v další růst kryptoměnového trhu, namístě je ale nechat si i hotovost pro dokupování při případných korekcích. Ale jak celé portfolio pro rok 2025 správně namixovat?