Programové prohlášení nové vlády dorazilo na Hrad. Slibuje referendum i zestátnění ČEZ
Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů poslala v pátek dopoledne na Hrad návrh programového prohlášení vlády. Koaliční smlouvu podepíšou a program vlády představí lídři stran v pondělí hodinu před začátkem ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny.
Posílení práva občanů bránit svůj život i majetek, zrušení trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc nebo příprava zákona o celostátním referendu. Takové jsou některé z bodů návrhu programového prohlášení vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů v oblasti práva a spravedlnosti.
Koalice také plánuje vymáhat škodu vzniklou zaviněním nebo porušením povinností ze strany soudců a státních zástupců. Rovněž chce zvýšit tresty drogovým dealerům či násilníkům vůči seniorům, ženám či dětem.
„Podporujeme jasné a spravedlivé nastavení pravidel nutné obrany. Každý má mít právo bránit svůj domov, život a majetek před nezákonným napadením bez obav, že bude následně stíhán,“ uvedli autoři programu.
Nutná obrana je jednou z okolností, které vylučují trestnost činu. Uplatní se tehdy, pokud někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem. Zákoník nyní výslovně stanoví, že o nutnou obranu nejde, pokud byla použitá obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
Zestátnění ČEZ
Nejvýraznějším rozdílem v prioritách nové koalice a dosluhující vlády je snaha o plné ovládnutí ČEZ. „Uděláme kroky k získání stoprocentní kontroly nad výrobou ve skupině ČEZ. Výkup akcií nepůjde skrze výdaj státního rozpočtu, ale vlastním výkupem společnosti ČEZ,“ uvedla koalice v prohlášení. Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček už v minulých týdnech avizoval, že tento krok by trvat asi rok až rok a půl a stál by zhruba 250 miliard korun.
Přípravu zákona o celostátním referendu zdůvodnila vznikající vláda tím, aby o klíčových otázkách veřejného zájmu mohli občané rozhodovat přímo. „Zároveň jasně stanovíme, že členství České republiky v Evropské unii a Severoatlantické alianci nebude předmětem referenda,“ zopakoval program to, co už dříve předesílali vyjednávači jednotlivých stran.
Ohledně justice program deklaruje, že vláda zvýší její profesionalitu a důvěryhodnost. „Obnovíme přesvědčení, že zákony platí pro všechny stejně,“ stojí v dokumentu. ANO, SPD a Motoristé hodlají zavést povinné průběžné vzdělávání soudců i státních zástupců, důsledně po nich vymáhat způsobené škody a také zvýšit prostupnost právnických profesí, čímž chtějí podpořit odbornou úroveň a motivaci v justici.
Svoboda slova
V plánu je také zamezení zneužívání státní moci a represivních složek vůči občanům za jejich názory či veřejné postoje. „Svoboda projevu je nedotknutelná,“ uvádí dokument. Předseda SPD Tomio Okamura i samo hnutí čelí obžalobě za podněcování nenávisti, a to kvůli předvolebním plakátům s romskými dětmi či migranty. Policie se aktuálně zabývá také kontroverzními vyjádřeními čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka, o němž se hovoří jako o kandidátovi na ministra zahraničí.
Vznikající vláda slibuje i reformu vězeňství, a to zefektivněním alternativních trestů, rozšířením používání elektronických náramků a důslednou prací s vězni. Chce investovat do modernizace věznic a výrobních hal pro vězeňskou práci. Příslušníkům Vězeňské služby hodlá zajistit nástupní plat 50 000 Kč a platy pravidelně valorizovat.
V protidrogové novele trestního zákoníku chce koalice omezit možnosti snížení trestu pro intoxikovaného pachatele a zpřísnit tresty lidem, kteří při řízení pod vlivem alkoholu nebo drog způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt jiného člověka. Organizátoři drogových obchodů, výrobci a distributoři drog mají čelit vyšším trestním sazbám.
Vznikající vláda chce dále zvážit snížení věku trestní odpovědnosti oproti nynější hranici 15 let. Podmíněně propuštěným recidivistům hodlá zpřísnit pobyt na svobodě.