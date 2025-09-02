Klarna míří na burzu v New Yorku, za necelou desetinu firmy chce získat až 1,3 miliardy dolarů
Švédská fintechová společnost Klarna plánuje získat až 1,27 miliardy dolarů při dlouho očekávaném vstupu na americkou burzu, vyplývá z oficiálního podání zveřejněného v úterý, na které upozornil web CNBC.
Firma hodlá nabídnout 34,3 milionu kmenových akcií v cenovém rozpětí 35–37 dolarů za kus. Její tržní hodnota mohla dosáhnout až 14 miliard dolarů. Akcie budou obchodovány na Newyorské burze (NYSE) pod symbolem „KLAR“.
Z celkového objemu nabídne Klarna přímo 5,56 milionu akcií, zatímco zbývajících zhruba 28,8 milionu pochází od stávajících akcionářů, kteří se rozhodli svůj podíl prodat. Hlavními manažery emise jsou Goldman Sachs, JP Morgan a Morgan Stanley.
Klarna vznikla v roce 2005 a proslavila se modelem „kup teď, zaplať později“, jenž umožňuje zákazníkům rozložit platbu na splátky. V posledních letech se ale snaží rozšířit nabídku i o debetní karty a depozitní účty.
Firmě rostou příjmy
Z dokumentů pro americkou SEC vyplývá, že příjmy firmy ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 20 procent na 823 milionů dolarů. Zároveň ale společnost vykázala čistou ztrátu 53 milionů dolarů, což je více než ve stejném období loni.
Původně chtěla Klarna na burzu už letos na jaře, avšak plány dočasně pozastavila po oznámení prezidenta Donalda Trumpa o zavedení recipročně uvalených cel na desítky zemí.
Společnost byla ještě v červnu 2021 v rámci investičního kola vedeného SoftBank oceněna na 45,6 miliardy dolarů. Hodnota se ale od té doby propadla – v roce 2022 až o 85 procent na 6,7 miliardy dolarů, což firma přičítala zhoršení makroekonomických podmínek souvisejících s ruskou invazí na Ukrajinu.