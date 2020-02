Koronavir kosí i americké akcie. Ztrácejí vyšší jednotky procent | E15.cz

V pátek odpoledne se akciím podařilo předchozí ztráty zmírnit a Nasdaq dokonce ztráty smazal v reakci na prohlášení šéfa Fedu Jeroma Powella. Ten uvedl, že americká ekonomika zůstává v dobrém stavu, i když koronavirus představuje riziko. Americká centrální banka podle něj vývoj pečlivě sleduje a v případě, že bude třeba podpořit ekonomiku, využije k tomu všechny své nástroje.

Dow Jones tak páteční seanci uzavřel se ztrátou 1,39 procenta, na 25 409,36 bodu. Širší index Standard & Poor's se snížil o 0,82 procenta na 2954,22 bodu. Index technologického trhu Nasdaq pak nepatrně stoupl o 0,89 bodu na 8567,37 bodu.

Svět se připravuje na možnou pandemii. Investoři se proto zbavují akcií a přesouvají svůj zájem k bezpečnějším amerických státním dluhopisům. Stále více obchodníků se také domnívá, že centrální banka USA (Fed) v březnu sníží úrokové sazby.

„Nejistota, která se vznáší nad trhy, se zmírní pouze tehdy, pokud se objeví pocit, že to nejhorší je téměř za námi,“ uvedl stratég Prudential Financial Quincy Krosby. Do té doby podle něj nebudou investoři ochotni riskovat.

Očekávaný pokles úroků v pátek způsobil ztráty hlavně bankám a dalším finančním společnostem, které jsou citlivé na vývoj úroků. Vysoké ztráty zaznamenaly také realitní firmy a výrobci spotřebního zboží. Indexu Nasdaq pomohlo posílení technologických společností, jako Microsoft a Adobe. Někteří investoři využili podle analytiků pokles jako příležitost k nákupu levnějších akcií. Zisky si nakonec připsaly také komunikační a energetické firmy.