Lady Gaga a spol. míří na burzu. Americký investor Ackman má mít v Universal Music 10 procent akcií | E15.cz

Fond, za kterým stojí známý americký investor a miliardář Bill Ackman, by se již brzy mohl stát jedním z hlavních akcionářů největšího světového hudebního vydavatelství Universal Music. Obchod by měl firmu, která letos plánuje vstup na burzu, ocenit na přibližně 40 miliard dolarů, tedy v přepočtu přibližně 840 miliard korun. Informuje o tom list Wall Street Journal.

Do stáje vydavatelství patří řada globálních superstar včetně Lady Gaga, Taylor Swiftová, Ariana Grandeová, Billie Eilishová či legendárních skupin The Queen, The Beatles a Rolling Stones. V Česku jsou to pak například skupiny Kryštof a Lucie nebo zpěvák Adam Mišík.

Podle deníku Wall Street Journal, který zprávu přinesl, zatím není jisté, zda se nákup akcií ze strany fondu Pershing Square Tontine Holdings skutečně uskuteční. Pokud ano, mělo by dojít uzavření dohody dojít v řádu několika týdnů. Pershing by následně získal desetiprocentní podíl.

Investoři na zprávu v první moment reagovali negativně. Kurz akcií Pershingu klesl po závěru řádného čtvrtečního obchodování na newyorské burze až o 14 procent. Vzápětí ale část předchozích ztrát umazal.

V současnosti slavné vydavatelství ovládá francouzský koncern Vivendi miliardáře Vincenta Bollorého, jehož jmění magazín Forbes odhaduje na osm miliard dolarů. Pro srovnání, u Ackmana Forbes aktuálně uvádí tři miliard dolarů. Vivendi vlastní 80procetní podíl, zbytek akcií pak drží čínský internetový a technologický gigant Tencent. Ten v závěru minulého roku svůj podíl zdvojnásobil.

V únoru společnost Vivendi oznámila, že akcie Universal Music zalistuje v průběhu letošního roku na amsterdamské burze. Ještě než se tak stane, však Vivendi plánuje převést 60procentní podíl na své vlastní akcionáře. Pokud dojde k prodeji akcií do vlastnictví fondu Pershing Square Tontine, zbude v držení Vivendi deset procent akcií. Tencent si nadále hodlá podržet 20 procent.

Společnost Universal Music, která má téměř 30procentní podíl na světovém trhu s hudbou, v posledních letech, podobně jako další hudební vydavatelství, těží z rozmachu aplikací typu Spotify či Apple Music. Ty lidem nabízejí poslech hudby prostřednictvím streamingu. Tržby Universalu loni dosáhly 7,4 miliardy eur. Rok před tím to bylo 7,16 miliard eur. Od roku 2011 se příjmy zvýšily o skoro 80 procent.

Zároveň s tím rostla i hodnota Universal Music. V roce 2013 chtěl tuto firmu koupit japonský telekomunikační a investiční konglomerát Softbank – nabídl tehdy Vivendi pouze 6,5 miliardy eur.

Fond Pershing Square Tontine vznikl loni v létě. V červenci získal od investorů na newyorské burze kapitál v objemu čtyř miliard dolarů. Jedná se o takzvaný SPAC (Special Purpose Acquisition Company).

Tento typ fondů se těší mezi investory v USA v posledních dvanácti měsících obrovské oblibě. Jen letos 330 fondů typu SPAC vybralo podle údajů analytické společnosti SPAC Research od investorů 104 miliard dolarů. Za celý rok 2020 to bylo 84 miliard dolarů.

Takový fond vybere peníze od investorů a následně je použije na nákup podílu ve vytipované firmě, přičemž se často jedná o start-upy či nadějné technologické firmy. Jakmile je nákup hotov, dojde ke sloučení obou subjektů a následně se již na burze obchoduje s akciemi cílové firmy pod jejím vlastním názvem.

Pro firmy jde o alternativu k uvedením akcií na burzu prostřednictvím tradičního postupu, jakým je IPO (primární veřejný úpis akcií). Sloučením se SPAC se na burzy v USA dostaly například automobilky Nikola a Lucid Motors či sázková kancelář DraftKings.

Díky tomuto postupu se v druhé polovině tohoto roku objeví na burze Nasdaq například akcie populární makléřské platformy eToro.