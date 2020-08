Loňský ročník vín je investičně zajímavý, říká jejich dovozce Míčka | E15.cz

Jak se na trhu investičních vín projevila současná koronavirová pandemie?

Na klasický trh s investičními lahvemi, který zahrnuje starší vína a vína, která jsou už na lahvích, to žádný velký vliv nemělo. Vliv to mělo na ročník en primeur 2019, který se uváděl na trh v minulých týdnech. Kampaň byla poměrně hektická a rychlá, protože to, co se normálně dělá tři měsíce, se uskutečnilo ve třech, čtyřech týdnech. V normální situaci, kdyby nebyl celosvětový problém s koronavirovou pandemií, by ceny byly podobné s ročníkem 2018, protože kvalita a hodnocení vín byly podobné.

Odrazilo se to i na cenách?

Vína se prodávala o dvacet až třicet procent níže, než to bylo v roce 2018. Dá se říct, že většina investičních vín šla s cenou o třetinu dolů, což je dobrá možnost pro investory, kteří měli peníze a zároveň alokace (právo na odběr určitého množství vína - pozn. aut.). Je jasné, že až se situace uklidní, tak se vína vrátí na své běžné ceny stejně, jako to bylo v letech 2003 a 2009. Tehdy byly podobné krize a vína se během en primeur prodávala rovněž za nižší ceny, ale během roku a někdy i dříve se vrátila na původní úrovně.

Co je en primeur Jde o nákup vína, které ještě zraje v sudu. Zájemce tedy koupí víno dopředu, ale dostane ho v lahvích až za dva roky. Při letošním nákupu vín v kampani en primeur, je tak dostane za dva roky. Tímto způsobem se prodávají vína z Bordeaux, které představují většinu investičních vín na světě.

Jaký byl letos průměrný pokles?

Když se budeme bavit jen o sto padesáti, dvou set investičních vínech, tak je tam průměrný pokles o 23 procent. Pak je ovšem umění si vytáhnou vína, kde je pokles třicet procent, a z těch to sestavit. Ty jsou však nejvíce žádané a byly prodané hned.

Je výhodné investovat do vín v rámci en primeur?

Pokud si člověk vybere vína, která šla dolů o zmíněných dvacet až třicet procent, kterých je většina, tak získá polštář ve výši 20, 30 procent, který se během roku, dvou vrátí zpátky. Má tedy jistotu, že kromě běžného nárůstu, který u vín en primeur je, má navíc tento benefit. Kdyby se rozložil do tří, pěti let, tak je to nějakých šest až deset procent navíc k běžnému zisku. To určitě zajímavé je. S tím však souviselo, že některé zámky (château; jednotlivá vinařství - pozn. aut.) nedaly do prodeje veškerou produkci, ale jen část, kterou potřebují pro financování provozu. Spousty vín zůstaly na zámcích, které je nepustily do prodeje a pak u obchodníků, kteří prodali pouze vína určená pro alokace.

Investice se tedy vyplatí?

Je to určitě zajímavější investice než v roce 2018 a 2017. Za posledních pět let je to rozhodně nejvýhodnější ročník.

Co bylo důvodem pro omezení nabídky?

Všichni ví, že cena půjde nahoru a mohou na tom vydělat. Kampaň byla proto rychlá, ale ne s velkou propagací, protože nebyla ani velká touha všechno prodat, protože ceny jsou poměrně výhodné. Kdo má peníze, tak se snaží víno držet a čeká na zhodnocení.

Kolik je běžný výnos u investic do vín?

Fond Wine Investment Partners (Zlatko Míčka je vedoucí portfolio manažer fondu - pozn. aut.), který začínal v roce 2013, dosahuje průměrný výnos mezi pěti a šesti procenty. Když se o to budu starat sám a prodávat v nejvýhodnějším okamžiku, tak se mohou dostat na sedm, osm procent. U některých vín jsou sice výnosy i vyšší, ale stejně ho nemohu samostatně ve větším množství nakoupit. Nemá proto cenu říkat, že je víno, které vydělá dvacet procent, když vím, že k němu musím koupit tři další vína, kde bude výnos nižší.

Podle indexů trhu s víny Liv-ex za posledních 12 měsíců rostly jen ceny italských vín a šampaňského.

Podle indexů Liv-ex dělají velká investiční vína dvě, tři procenta ročně, takže rozdíl není velký. Je nutné si uvědomit jednu podstatnou věc: index Liv-ex zahrnuje hlavně anglický trh, který je už celý rok zakonzervovaný a stojí, protože všichni čekají, jak dopadnou dohody mezi Británií a Evropskou unií. Nikdo neví, jak se vína od anglických obchodníků budou prodávat, za jakých podmínek, zda budou cla nebo nebudou. Když se podíváte na prodeje na Liv-ex, tak jsou na desetině oproti situaci například před třemi lety. Angličané momentálně drží vína na skladech a neprodávají, protože čekají, co bude. Vína proto cenově stagnují. Když se však podíváte na renomované obchodníky ve Francii, Švýcarsku, Belgii, tak ceny se dál vyvíjely a jsou jiné.