Z nejtěžšího roku na ten nejlepší. Papelote má za sebou úspěšné období a teď vyhlíží novou pobočku
- Těžké období papírenské značky Papelote vystřídalo to úspěšné.
- Firma investovala do nového e-shopu a začala se také víc soustředit na B2B sektor.
- Nyní se navíc chystá otevřít docela novou pobočku.
Česká papírenská značka Papelote má za sebou byznysově nejúspěšnější rok. V roce 2024 dosáhl zisk jednoho milionu korun. Předcházely mu přitom rozhovory někdejších spolumajitelek o složitém období, které mají za sebou. To vedlo k odchodu původní zakladatelky značky, následnému osekání sortimentu a také k výpovědím. „Byl to těžký rok,“ říká současná šéfka designového papírnictví a kreativního studia Denisa Havrdová, po něm ale začala značka opět růst a nyní chystá několik novinek.
Tou největší byla nová pobočka. Papelote ji otevřelo loni v září v pražské Spálené ulici. Nyní se chystá přidat další, a to v Pražské tržnici. Půjde o objekt někdejší vrátnice, který se nachází hned naproti lávce Holka spojující Holešovice s Karlínem. „Půjde o prodejnu a zároveň info point, což je koncept, který nás velmi oslovil,“ líčí Havrdová. Obchod otevře už letos v březnu. Papelote míří novými pobočkami zejména na české zákazníky, ostatně společnost v době utahování opasků omezila mimo jiné zahraniční export.
Pro papírenskou značku je ale stále novinkou i pobočka ve Spálené. Místo pro ni hledala Havrdová asi tři čtvrtě roku. Uvažovalo se o různých místech, jako jsou Vinohrady nebo Anděl. Nakonec se ale objevilo místo u Národní třídy. „Dlouho jsme se chtěli vrátit do centra, na hlavní třídu. O prostory ve Spálené bylo asi padesát zájemců, nakonec si vybrali nás,“ líčí majitelka společnosti.
Spolupráce s firmami
Kamenné pobočky nejsou jedinou novinkou české značky. Loňský rok byl pro Papelote investiční. Do svého rozvoje firma investovala kolem dvou milionů korun, což zahrnovalo kromě prodejny ve Spálené například i nový e-shop. Začala ale také opět přicházet na trh s novými produkty. Je mezi nimi například i diář, na kterém spolupracovala trendspotterka Pavlína Louženská.
V neposlední řadě se pak společnost začala víc soustředit na B2B segment. Kreativní studio Papelote pomáhá firmám navrhovat papírové nástroje na míru jejich potřebám, společnosti je pak používají například na poradách, workshopech či jako firemní dárky. „Neprodáváme jim papír, ale nástroj na míru jejich potřebám, který podporuje soustředění, kreativitu a kulturu práce,“ vysvětluje Havrdová.
Značka má tak za sebou spolupráci například s Ambiente. Pro to Papelote vyvíjelo speciální limitovaný dárek k třicátému výročí vzniku skupiny. Kreativní studio spolupracuje také s iniciativou Díky, že můžem, která stojí za pořádáním oslav 17. listopadu Korzo Národní. Papelote pro ně dělá materiály na jejich workshopy. V neposlední řadě vyrábí různé produkty pro řadu technologických firem. „Jsou to často i velké softwarové firmy, které chtějí protiváhu k online světu, v němž žijí,“ uvádí Havrdová.
B2B trh dělá nyní pro značku asi třetinu obratu, v budoucnu by ale chtěla podíl ještě navýšit ze současných třinácti milionů na dvacet. „Vidíme v tom velký potenciál, navíc bychom rádi navázali různá partnerství se značkami, o kterých dlouho sníme, ale zatím nebyl prostor navázat užší spolupráci,“ popisuje ředitelka firmy.
Období plné změn
Vzhledem k velkým investicím Papelote zcela jistě rekordní zisk nezopakuje, své budoucnosti ale firma věří. „Do příštího roku vstupujeme s posilněným managementem a chtěli bychom dál růst,“ říká Havrdová.
Papelote se otřáslo v základech v roce 2022. Tehdy ho opustila jeho zakladatelka Kateřina Šachová. Původně školní projekt na UMPRUM přerostl v byznys, který Šachová založila v roce 2009. Po třinácti letech ho opustila, a to zejména kvůli různým názorům spolumajitelek na směřování firmy. Zatímco během pandemie bylo designové papírnictví na vrcholu, s nástupem krize na Ukrajině se ocitlo ve ztrátě.
Do problémů se koneckonců dostala i konkurenční značka Papírnictví Plojhar, která letos v létě uzavřela svoji jedinou pražskou pobočku. Fungovala tak ani ne dva roky. Obchod se za tu dobu jednoduše nepodařilo dostat do zisku. Havrdová ale budoucnosti papíru věří, podle ní bude nadále fungovat jako doplněk k digitálnímu světu.