Bitcoin a spol. pod palbou kritiky. Ekonom řekl, v čem se odpůrci mýlí | e15.cz

Do krypta se po čase opětovně opřelo velké jméno světového byznysu. Blízký spolupracovník Warrena Buffetta Charlie Munger nedávno v komentáři pro Wall Street Journal napsal, že by Spojené státy měly po vzoru Číny zakázat kryptoměny. Digitální mince nejsou prý nic jiného než odnoží hazardu. Ke kryptoměnám, včetně dominantního bitcoinu, jsou Munger s Buffettem dlouhodobě skeptičtí, stejně jako autor Černé labutě Nassim Taleb či zakladatel Seznamu Ivo Lukačovič. Bitcoin – ne však automaticky i zbytek „krypta“ – by ale našel zastání například u tvůrce Twitteru Jacka Dorseyho či z českých podnikatelů a investorů u spoluvlastníka RSJ Group Václava Dejčmara. Kritika digitálních měn by tak snadno neuspěla ani u profesora ekonomie z Fakulty sociálních věd UK Ladislava Krištoufka, jehož komplexní argumentaci přibližuje E15.