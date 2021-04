Musk opět rýpe do americké burzovní komise | E15.cz

Americká Komise pro cenné papíry (SEC) by si podle šéfa automobilky Tesla Elona Muska měla více všímat rostoucího zájmu vstupovat na burzu prostřednictvím firem označovaných jako SPAC. Jde o „prázdné“ podniky založené za účelem akvizic s penězi, které získají během vstupu na burzu. Musk se s burzovní komisí nepře zdaleka poprvé.

„Mají důležitou úlohu v tom, aby veřejnost nebyla podvedena. Ale podle mého názoru jsou někdy příliš blízko k hedgeovým fondům z Wall Street,“ napsal Musk na twitteru o úloze SEC. „Je zvláštní, že více nečiní ve věci některých společností SPAC,“ dodal.

Agentura Reuters v úterý informovala, že SEC zvažuje další regulaci firem SPAC. Iniciálové zkratkové slovo, kterým se tyto firmy označují, vychází z anglických slov Special Purpose Acquisition Companies.

Musk se v minulosti dostal do sporu s burzovní komisí už několikrát. V roce 2018 překvapil finanční trhy, když na svém twitterovém účtu napsal, že uvažuje o převzetí Tesly a stažení jejích akcií z veřejného obchodování. Dodal, že má pro svůj záměr zajištěno financování a za každou akcii podniku by nabídl 420 dolarů. Financování ale ve skutečnosti zajištěno neměl.

Podle burzovní komise se tak svými výroky o plánech na stažení podniku z burzy dopustil podvodu. Musk se nakonec s regulátorem prostřednictvím soudu dohodl. Tesla a Musk dostali pokutu po 20 milionech dolarů (přes 430 milionů korun).

Minulý měsíc Muska zažaloval jeden z akcionářů, podle kterého šéf Tesly porušil podmínky dohody s burzovní komisí ohledně jeho používání twitteru.

Loni investoři firmám SPAC svěřili rekordních 82 miliard dolarů, přestože ani nevědí, do čeho budou jejich peníze investovány. Firmy označované jako SPAC mají akcie na burze a k dispozici peníze investorů. Kromě toho, že hledají vhodnou soukromou firmu, kterou by koupily, nic jiného nedělají. Až ji najdou, sloučí se s ní, čímž ji dostanou na burzu. Je to rychlejší a zpravidla i levnější, než kdyby taková firma usilovala o vstup na burzu sama. Po sloučení SPAC často převezme název podniku, který koupila.