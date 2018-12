Na trhy se vrací strach | E15.cz

Podobný vývoj se dá podle expertů očekávat i v příštím roce. Hlavní akciový stratég americké banky Morgan Stanley Mike Wilson předpokládá, že burza v New Yorku posílí v příštím roce jen o necelých šest procent oproti začátku prosince. Odhaduje, že index S&P 500 uzavře příští rok na hodnotě 2750 bodů, přičemž na začátku letošního prosince se propadl pod 2600 bodů. Zdrojem Wilsonových obav je hospodaření amerických korporací. „Odhadujeme, že růst zisků v příštím roce znatelně zpomalí,“ prohlásil.

Wilson je s tímto odhadem sice největším pesimistou na Wall Street, ale nutno dodat, že letos odhadl vývoj trhů nejpřesněji. Pochopitelně byl opět mezi experty největším „medvědem“, když předpovídal, že se ukazatel newyorské burzy S&P 500 dostane na 2750 bodů. I k této metě ale mají zatím americké akcie poměrně daleko. Zvláště když se připočte pesimismus investorů, jenž panuje na finančních trzích v posledních týdnech.

Z amerických akciových fondů a fondů obchodovaných na burzách neboli ETF totiž investoři stahují peníze rekordním tempem. Podle dat společnosti Lipper z nich odplynulo mezi 5. a 12. prosincem více než 46 miliard dolarů. Jde o největší týdenní odliv peněz od roku 1992, kdy se data začala sledovat.

„Tento rekordní úprk je alarmující a neobvyklý,“ uvedl pro server MarketWatch Tom Roseen, šéf výzkumu firmy Lipper. Může jít podle něj o „finální kapitulaci“ investorů ohledně akcií. „Konec roku 2018 nechává investory vyděšené,“ upozorňuje Andrea Iannelli, šéf investic Fidelity International. Pád emerging marketsAutor: E15

Většina analytiků ale zůstává – stejně jako loni s výhledem na příští rok velkými optimisty. Tím největším je švýcarská Credit Suisse, která v září odhadla růst indexu S&P 500 na 3350 bodů. To představuje zhruba třetinový nárůst, což je za současné situace vývoj spíše z říše snů.

I optimisté už však po letošním roce, kdy akcie zažívaly jízdu nahoru a dolů, nevidí všechno tak růžově. Mocná banka Goldman Sachs sice čeká solidní růst amerických akcií o téměř dvacet procent oproti úrovním ze začátku prosince, ale radí investorům, aby investovali spíše do defenzivních odvětví. „Růst amerických akcií, snížené doporučení pro investice do akcií a přesun ke kvalitnějším akciím. To je shrnutí našeho výhledu na rok 2019,“ uvedl David Kostin, hlavní akciový stratég Goldman Sachs. Po řadě let navíc podle něj dojde k tomu, že peníze budou opět konkuren- ční investicí k akciím.

Na rozdíl od analytiků není příliš velkým optimistou legendární investor a miliardář Steve Cohen. Podle něj přijde v USA medvědí trh a akcie od svého vrcholu ztratí více než dvacet procent – do roka a půl, možná dvou. „Nemyslím si, že výnosy v příštích dvou letech budou příliš dobré,“ odhadl Cohen.

V porovnání s USA pak prohrávají u expertů akcie evropských firem i rozvíjející se trhy. Snížit podíl evropských akcií v portfoliu doporučuje největší správce majetku na světě BlackRock, který se obává politických rizik. Společně s pomalým růstem evropské ekonomiky a závislostí na zahraničním obchodu jde o důvody, proč firma nedoporučuje evropské trhy k investici. Vývoj dle indexu SP 500Autor: e15

Rozdílný názor má evropský správce majetku Amundi. „Růst firemních zisků je v porovnání s USA utlumen, ale ocenění je atraktivní. A pokud politická rizika zmizí, mohlo by to přispět k růstu,“ uvádí firma ve výhledu na příští rok. Politických rizik v Evropě je však celá řada. Nejvážnější jsou, že Itálie svádí s Bruselem boj ohledně svého rozpočtového schodku a stále není vyřešen odchod Británie z Evropské unie.

Rozdílné názory panují rovněž nad vývojem na rozvíjejících se trzích, které letos zažily dost ošklivý rok, když ztratily přes patnáct procent ze své hodnoty. Skeptický zůstává stratég singapurské odnože Société Générale Jason Daw, který správně odhadl letošní propad emerging markets. Trhy si podle něj budou muset zvyknout na méně štědrý přísun dolarů po dekádě levných peněz.

Daw se svým názorem ale není rozhodně osamocený. „Chcete koupit emerging markets? Nedotkl bych se jich ani tyčí, dokud nedojde k vyřešení sporů mezi USA a Čínou,“ sdělil agentuře Bloomberg investiční stratég Bank of America David Woo. Naopak akciím z těchto trhů fandí BlackRock, který je považuje za atraktivně oceněné. Neutrální výhled na emerging markets pak mají fondy Amundi.

Právě přísnější světové centrální banky mohou nepříznivě ovlivnit vývoj akcií v příštích letech. Centrální bankéři totiž začínají stahovat z ekonomik peníze, které do nich v uplynulé dekádě napumpovali.

Americká centrální banka Fed nejenže zvyšuje úrokové sazby, ale rovněž od konce uplynulého roku začala s prodejem cenných papírů, které vlastní. Evropská centrální banka rozhodla o ukončení nákupu cenných papírů tento měsíc. Z trhů proto měsíčně zmizí podle Stock Traders Daily suma 150 miliard dolarů.

Tlak na akcie tak bude narůstat. „Věříme, že dluhopisy, akcie a reality zažijí významné přecenění v příštích letech. Je možná dokonce 40procentní korekce u indexu S&P 500,“ upozornil zakladatel Stock Traders Daily a bývalý makléř banky Morgan Stanley Thomas Kee.

Řada odborníků proto radí investorům, aby byli obezřetní. Legendární investor Jeffrey Gundlach proto investorům doporučuje, aby se soustředili na zachování hodnoty svého majetku neboli aby příliš neriskovali.