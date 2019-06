Německý propad se negativně projeví i v Česku, varuje ekonomka Horská | E15.cz

Německá centrální banka snížila letošní odhad růstu ekonomiky o celé jedno procento na 0,6 procenta. Automobilový trh se už nasytil, růst omezuje také hrozba zavedení cel na dovoz vybraného evropského zboží do USA, vysvětluje hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Zpomalení ekonomického růstu podle ní se zpožděním dorazí i do Česka.

Jaké jsou příčiny tak velké korekce prognózy Spolkové banky?

Neznám zatím detailní odůvodnění toho rozhodnutí, ale po včerejším oznámení Evropské centrální banky, která trhy uklidnila svým rozhodnutím ponechat úrokové sazby na stávající úrovni, jde rozhodně o nepříjemné překvapení. Jedním z důvodů může jistě být loňské sucho a nedostatek vody v řece Rýnu, který významně zasáhl německý průmysl.

Němečtí centrální bankéři předpovídají, že letošní zpomalení růstu ekonomiky bude jen přechodné. Souhlasíte?

Německo jako silně exportně orientovanou ekonomiku výrazně zasahují současné celní spory. Velmi tedy záleží na tom, jak se situace bude vyvíjet. Pokud by byla zavedena cla na dovoz evropského zboží do USA, jak opakovaně pohrozil americký prezident Donald Trump, tak nejvíce postiženou evropskou ekonomikou by bylo právě Německo. Pokud budeme předpokládat, že Trump bude dále cly byť jen hrozit, tak to ekonomický růst jistě ovlivní.

Důvody k optimismu nedává ani vývoj automobilového trhu. Současný propad poptávky totiž není přechodným jevem způsobený jen zavedením nových emisních norem. Jde o počátek cyklického zpomalení. Data ukazují, že poptávka v Číně se nasytila, také v Evropě již obměna vozového parku proběhla. Třetí čtvrté auto do rodiny už neprodáte. A než elektromobil dostatečně zlevní, tak to ještě několik let potrvá.

Bude na upravenou prognózu vývoje největší evropské ekonomiky nějak reagovat ECB?

Spíše než ECB bude reagovat trh. Ten se upokojil včerejší zprávou ECB. Teď by se opět mohly objevit spekulace, že ECB uvolní měnovou politiku.

Jak se po úpravě německé prognózy změní odhady vývoje české ekonomiky?

Odhady se tentokrát velmi různí. Zatímco obvykle se české bankovní domy shodnou na směřování budoucího vývoje a navzájem se od sebe lišíme třeba jen o desetinky procenta, tentokrát je to jiné. Dokážeme se ještě shodnout na tom, že domácí poptávka bude stabilní. Ale rozcházíme se v odhadu vývoje zahraniční poptávky. My předpokládáme, že celní spory a spekulace o tom, že by mohly zasáhnout i Evropu, se v příštím roce negativně podepíší i na růstu české ekonomiky.