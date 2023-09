New York je stále finančním centrem číslo jedna. Na Londýn dotírají Singapur a Hongkong | e15.cz

New York si nadále drží pozici nejvýznamnějšího světového finančního centra. Velmi těsný je pak souboj o druhou pozici, o níž se perou tři metropole v čele s Londýnem. Praha v pořadí klesla. Vyplývá to z aktuálního pořadí indexu Global Financial Centres. Ten sestavuje na základě desítek parametrů londýnská poradenská firma Z/Yen Partners ve spolupráci s China Development Institute ze Šen-čenu.