Newyorská burza prudce roste, už nyní překonala roční výhledy | E15.cz

Do poloviny dubna pak burzy postavily na hlavu většinu odhadů investičních stratégů z Wall Street, když index S&P 500 prolomil hranici 4100 bodů. V současnosti se už navíc blíží hranici 4200 bodů, když od začátku roku posílil o více než deset procent. Téměř dvě desítky investičních stratégů přitom podle agentury Bloomberg neočekávaly, že této mety bude dosaženo před koncem letošního roku.

Svou roli přitom sehrála nová Bidenova administrativa. „Odhady nezohledňovaly vliv fiskálních stimulů,“ upozorňuje portfolio manažer Cyrrus Tomáš Pfeiler. Podobně se vyjadřuje rovněž hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda: „Nečekaly se tak masivní fiskální balíky nové administrativy.“ Navíc ke konci roku, kdy se dělaly prognózy, podle něj nebyla jasná situace ohledně oživení po pandemii.

Skutečností je, že od nástupu koronaviru je velice obtížné dělat odhady vzhledem k tomu, jak ekonomiky podporují vlády a centrální banky. Ty svými kroky výrazně ovlivnily americkou ekonomiku. Její stav popsal o víkendu legendární investori Warren Buffett jako „rozžhavenou do běla“.

Americká centrální banka Fed navíc pumpováním bilionů dolarů do tamního hospodářství ovlivnila i chování investorů. Těm pomáhá i masivní státní podpora. „Je to téměř nákupní šílenství,“ popsal stav na trzích Buffett a dodal: „Lidé mají peníze ve svých kapsách a platí vyšší ceny.“ Podle řady ukazatelů jsou tak akcie dokonce dražší, než během technologické bubliny na přelomu tisíciletí.

Buffett a jeho pobočník Charlie Munger přirovnali hráče na burzách, kteří spekulují i na denní pohyby, ke gamblerům. Opřeli se rovněž do aplikace Robinhood, která umožňuje obchody bez poplatků. „Je to naprosto špatné. Nechceme vydělávat peníze tím, že budeme prodávat věci, které jsou pro lidi zlé,“ kritizoval Munger.

Experti proto už radí k opatrnosti. „Podle mého názoru jsou už americké akcie drahé,“ říká Pfeiler, který by už neinvestoval do celého indexu S&P 500. „Spíš bych vyčkal na nějakou korekci a pak nakupoval,“ dodává. Do indexů mohou investoři vložit peníze například prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů.

Trhy navíc nyní podle Pfeilera nezohledňují rizika, kterých není málo. Obavy vyvolává růst cen komodit, které jsou nejdražší za posledních devět let. Kromě toho rostou ceny čipů a lodní přepravy. „Největším rizikem je, že inflace vystřelí nahoru a porostou výnosy na dluhopisech,“ zdůrazňuje Kovanda s tím, že by pak došlo k odlivu peněz z akcií do dluhopisů, které by se pro investory staly atraktivnějšími.