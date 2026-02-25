Černá ovce cestovního ruchu. Po Václavu Fischerovi je v Německu vyhlášeno pátrání
- Podnikatel Václav Fischer čelí v Německu obviněním z podvodného čerpání peněz z programu Kurzarbeit a sociálních příspěvků.
- Hamburské státní zastupitelství zahájilo pátrání po Fischerovi, které však nemělo za cíl jeho zadržení, ale pouze zjistit jeho adresu.
- Fischerova aerolinka čelí kritice za zrušené a přesunuté lety.
Podnikatel v cestovním ruchu a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obviněním, kvůli kterým na něj bylo vyhlášeno pátrání. Informaci bulvárního deníku Bild potvrdila i mluvčí státního zastupitelství v Hamburku Mia Sperlingová-Karstensová. Cílem pátrání podle ní ovšem nebylo Fischera zadržet, ale zjistit jeho adresu. Obviněný podnikatel ji v pondělí sám udal.
Zakladatel cestovní kanceláře Fischer, která spadá pod německou skupinu REWE, měl přitom velké plány. Fischer Air měla od loňského prosince přepravovat německé turisty do exotických destinací. Přestože byly letenky již prodány, za dva měsíce od spuštění provozu ještě žádné letadlo této cestovní kanceláře neodletělo.
Podle mluvčí Sperlingové-Karstensové hamburské státní zastupitelství v souvislosti s Fischerem vede dvě řízení, která byla kvůli nepřítomnosti obviněného prozatímně zastavena. „V obou případech je aktuálně vypsané pátrání s cílem zjistit pobyt, nikoli pátrání s cílem zadržení,“ uvedla mluvčí.
Kdo je Václav Fischer?
Jednasedmdesátiletý Václav Fischer je německo-český podnikatel, který se proslavil v oblasti cestovního ruchu. V roce 1978 emigroval z Československa do Německa, kde se usadil a postupně vybudoval své podnikání. V roce 1980 založil v Hamburku cestovní kancelář Fischer Reisen. Během své kariéry vytvořil jedinečné know-how, které formovalo fungování jeho společnosti. V roce 1997 rozšířil své podnikání o leteckou společnost Fischer Air. V letech 1999 až 2002 působil jako první nezávislý senátor v Parlamentu České republiky.
Obě trestní oznámení na Fischera podal německý úřad práce, a to už v letech 2021 a 2023. „Trestní oznámení se týká toho, že obviněný jako majitel, respektive jednatel společnosti údajně požádal o peníze z programu kurzarbeitu a o příspěvky na sociální pojištění s udáním klamných skutečností, a aspoň částečně je tak získal,“ uvedla mluvčí. Takzvaný kurzarbeit je ochranným režimem pracovních míst.
V pondělí podle Sperlingové-Karstensové Fischer sdělil úřadu adresu, na které je dostupný. „Adresu zkontrolujeme a následně rozhodneme o pokračování řízení,“ dodala. List Bild, který je s Fischerem v kontaktu, uvedl, že mu podnikatel řekl, že žije v Praze.
Černá ovce v branži cestovního ruchu
O podnikatelských aktivitách Václava Fischera v Německu Bild v posledních týdnech obsáhle informuje. Jeho firmu Fischer Air označil za „novou černou ovci“ v branži cestovního ruchu v Německu. List cituje zákazníky aerolinek, podle kterých se už zaplacené lety často přesouvají nebo ruší. Podle deníku letecká společnost nemá vlastní letadla a v reklamách na lety do Španělska, Řecka či Egypta používá fotografie původní české společnosti Fischer Air z let 1996 až 2005. Aerolinky nabízejí spoje z letiště ve středoněmeckém Kasselu. Zákazníci podle Bildu popisují i složitou komunikaci s aerolinkami.
Podle německého bulvárního listu je sídlo firmy v Německu ve Friedrichshafenu u Bodamského jezera. Na místě redaktor Bildu ale našel jen schránku v terminálu místního letiště.
Fischer navíc nemá zatím povolení aerolinky provozovat, píše Bild - potvrdil mu to mimo jiné německý Spolkový úřad pro leteckou dopravu (LBA) i příslušný úřad na Slovensku. Na tamní instituce se Bild obrátil proto, že mu Fischer minulý týden řekl, že založil aerolinky Fischer Air právě na Slovensku a provoz zahájí v květnu s letadlem Boeing 737-800. Další letadlo podle něj bude k dispozici v listopadu. Do té doby společnost Fischer Reisen bude klienty dopravovat charterovými lety, uvedl podnikatel. Mediální pozornost, které se v posledních týdnech Fischer Air dostalo, podle vyjádření poskytnutého Bildu způsobila společnosti velké škody.