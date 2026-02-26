Čekáte v roce 2026 daňový přeplatek? Na příkladech ukazujeme, kolik můžete dostat zpět
- Nárok na vrácení peněz z daní vzniká OSVČ buď z přeplatku na zaplacených zálohách, nebo skrze daňový bonus na děti.
- Modelové výpočty v článku ilustrují, jak daňové odpočty a slevy ovlivňují konečnou výši vratky za rok 2025.
- Přeplatky finanční úřad vyplácí v zákonné třicetidenní lhůtě po skončení termínu pro podání daňového přiznání.
Nárok na daňový přeplatek nikdy nemají OSVČ, které si své daňové povinnosti během roku plní účastí v dobrovolném měsíčním daňovém paušálním režimu.
Měsíčními daňovými platbami, kdy se současně platí daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění, jsou splněny všechny daňové povinnosti a již se neodevzdává daňové přiznání ani přehledy.
OSVČ, které vedou daňovou evidenci nebo uplatňují roční výdajový paušál, daňový přeplatek obdržet mohou.
Obsah článku:
- Kdy vzniká nárok na daňový přeplatek u OSVČ?
- Kdy platí OSVČ daňové zálohy? (+ Příklad)
- Daňový bonus na děti jako cesta k vysokému přeplatku
- Tabulka: Výše daňového zvýhodnění na děti v roce 2026 (+ Příklad)
- Termíny 2026: Kdy stát posílá daňový přeplatek na účet?
Kdy vzniká nárok na daňový přeplatek u OSVČ?
V praxi mohou OSVČ po podání daňového přiznání čerpat daňový přeplatek pouze ze dvou důvodů:
- Roční daň z příjmu fyzických osob je nižší než zaplacené zálohy během roku.
- OSVČ mají nárok na roční daňový bonus, který se chová stejně jako daňový přeplatek.
Přeplatek se vrací pouze tehdy, pokud o něj v přiznání požádáte.
Kdy platí OSVČ daňové zálohy?
Během roku 2025 platily daňové zálohy pouze OSVČ, jejichž roční daň z příjmu za rok 2024 byla vyšší než 30 tisíc korun, jak vyplývá ze zákona o dani z příjmu.
Pokud vyšla roční daň z příjmu například 27 tisíc korun, tak během roku nebudete platit daňové zálohy a daň za rok 2025 doplatíte jednorázově.
V případě, že OSVČ neplatí během roku daňové zálohy, je jediným důvodem pro čerpání daňového přeplatku nárok na roční daňový bonus.
Modelový příklad: Daňový odpočet penzijního spoření
Podnikatel měl za rok 2025 daňový základ z podnikání (tj. příjem ponížený o výdaje) ve výši 700 tisíc korun. Při výpočtu daně z příjmu uplatňuje odpočet na doplňkové penzijní spoření ve výši 36 tisíc korun a slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun. Na daňových zálohách zaplatil 80 tisíc korun. V přiložené tabulce máme vypočten roční daňový přeplatek.
|Částka
|Daňový základ
|700 tisíc korun
|Daňový odpočet
|36 tisíc korun
|Daňový základ po odpočtu
|664 tisíc korun
|Daň z příjmu
|99 600 korun
|Sleva na poplatníka
|30 840 korun
|Roční daň z příjmu
|68 760 korun
|Zaplacené daňové zálohy
|80 tisíc korun
|Roční daňový přeplatek
|11 240 korun
Ačkoliv tento model počítá s penzijním spořením, princip vratky zůstává totožný i u jiných odčitatelných položek, jako jsou úroky z hypotéky nebo životní pojištění.
Daňový bonus na děti jako cesta k vysokému přeplatku
Nárok na daňový bonus vzniká v případě, že vypočtená roční daň z příjmu je nižší než uplatňované daňové zvýhodnění na děti. Částka daňového bonusu je následně ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním na děti a vypočtenou daní z příjmu.
Právě OSVČ s nárokem na daňový bonus by si měly pečlivě promyslet, zda se jim vyplatí vstup do dobrovolného měsíčního daňového paušálního režimu. Roční daňový bonus mohou obdržet pouze daňoví poplatníci s ročním zdanitelným příjmem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, za rok 2025 tedy v částce 124 800 korun.
Tabulka: Výše daňového zvýhodnění na děti v roce 2026
Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Jestliže má jeden z rodičů příjmy pouze ze zaměstnání, tak je lepší, aby daňové zvýhodnění uplatnil právě on, protože se v takovém případě uplatňuje daňové zvýhodnění již při výpočtu měsíční čisté mzdy. Celková částka daňového zvýhodnění je pochopitelně stejně vysoká, ať ho uplatňuje zaměstnanec nebo podnikatel.
OSVČ v daňovém přiznání uplatňují daňové zvýhodnění na děti až za celý kalendářní rok, tak, jak je daňové zvýhodnění upraveno v § 35c zákona o dani z příjmu. V tabulce níže máme uvedeny roční částky daňového zvýhodnění.
Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak se uplatní daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. Daňové zvýhodnění může být uplatněno i v poměrné výši, například když se dítě narodilo v průběhu roku 2025, tak se již uplatní za měsíc, ve kterém se tak stalo.
|Částka
|Roční daňové zvýhodnění na první dítě
|15 204 korun
|Roční daňové zvýhodnění na druhé dítě
|22 320 korun
|Roční daňové zvýhodnění na třetí dítě
|27 840 korun
Modelový příklad: Daňové zvýhodnění na děti
Podnikatelka dosáhla za rok 2025 daňového základu ve výši 500 tisíc korun a uplatňuje daňové zvýhodnění na tři děti. V přiložené tabulce si vypočítáme částku ročního daňového bonusu, který je pro podnikatelku současně daňovým přeplatkem.
|Částka
|Daňový základ
|500 tisíc korun
|Daň z příjmu
|75 tisíc korun
|Sleva na poplatníka
|30 840 korun
|Daň po slevě
|44 160 korun
|Daňové zvýhodnění na tři děti
|65 364 korun
|Roční daňový bonus
|21 204 korun
|Roční daňový přeplatek
|21 204 korun
Výše daňového bonusu se mění podle počtu dětí, ale mechanismus výpočtu a nárok na výplatu přeplatku jsou pro všechny OSVČ stejné.
Online formulář pro daňové přiznání 2026
Společnost NeoTax ve spolupráci s e15 nabízí interaktivní online formulář pro vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. K dispozici je ve formátu PDF, zároveň také v XML verzi určené pro MS Excel.
Daňové přiznání za rok 2025 díky elektronickému formuláři snadno vyplníte i podáte. Služba je vhodná také pro OSVČ, kterým navíc připraví přehledy pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení. Aplikace od daňové poradenské společnosti NeoTax garantuje správnost výpočtů při správně zadaných údajích.
- Slevový kód: E15_DPFO
Využijte slevu 290 korun na službu daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (základní balíček). Kód je možné využít do konce února 2026 a je nastaven na dvě použití.
Termíny 2026: Kdy stát posílá daňový přeplatek na účet?
V případě nároku na roční daňový přeplatek je nutné vyplnit i žádost o jeho zaslání na čtvrté straně daňového přiznání, samozřejmě včetně čísla bankovního účtu, kam chcete daňový přeplatek zaslat. Daňový přeplatek se vyplácí ve 30denní lhůtě po skončení termínu pro podání daňového přiznání.
Termíny pro podání daňového přiznání jsou následující:
- Základní termín je do 1. dubna 2026.
- Při elektronickém podání se termín prodlužuje do 4. května 2026. Důvodem je skutečnost, že standardní termín 2. května připadá v roce 2026 na sobotu.
- Při využití služeb daňového poradce se lhůta prodlužuje do 1. července 2026.
VIDEO:Lidem se vyplatí být OSVČ. Švarcsystém je i v Poslanecké sněmovně, tvrdí Žítková z NeoTax v pořadu FLOW.
Daně 2026
Jak správně vyplnit a odevzdat daňové přiznání za rok 2025? Portál e15 pro vás připravil sérii článků, které se věnují různým oblastem spojeným s daněmi. Poradíme vám, ať už jste zaměstnanec na hlavní pracovní poměr, podnikáte jako OSVČ, nebo si přivyděláváte na dohodu. Zjistíte, na jaké slevy a daňové odpočty můžete dosáhnout i jak postupovat při výpočtu daně z příjmu.
- Online formulář pro daňové přiznání 2026
- Sleva na poplatníka 2026 za rok 2025: Jak ji uplatnit?
- Kolik vám stát vrátí na daních?
- Daň z nemovitosti 2026: Termín, online formulář
- Daň z nemovitosti 2026: Možná zaplatíte víc, než čekáte
- Daňové přiznání 2026: Termíny, online formulář a slevy na dani
- Přehled pro OSSZ za rok 2025: Jak ho správně vyplnit a do kdy podat online
- Přehled OSVČ pro VZP a další pojišťovny 2026: Do kdy ho odevzdat a jak formulář vyplnit
- Darování krve a daňové přiznání 2026: Jak na odpočty
- Dary a daňové přiznání 2026: Odpočty a na co máte nárok
- Daň z příjmu 23 procent: Kdo ji v roce 2026 zaplatí?
- Zdanění dohody o pracovní činnosti: Pravidla pro rok 2026
- Zdanění bitcoinu a dalších kryptoměn v roce 2026
- Silniční daň 2026 za rok 2025: Kdo ji platí?
- Daňové přiznání k silniční dani elektronicky
- Velký přehled daní OSVČ 2026: Odvody a slevy
- Minimální zálohy OSVČ na sociální pojištění 2026
- Minimální zálohy OSVČ na zdravotním pojištění 2026
- Přehled OSVČ už jen online, jinak hrozí pokuta
- Paušální daň 2026: Komu se vyplatí?
- Dluh na zdravotní pojištění: Změny od roku 2026
- Manželé mohou ušetřit tisíce na daních. Stačí jednoduchá změna
- Plátce DPH 2026: Limity, povinnosti a návod, jak se registrovat