Zájem českého miliardáře Daniela Křetínského o převzetí skupiny International Distribution Services (IDS) budí velkou pozornost britských politiků i odborářů. Odmítavě se ke koupi vlastníka tradiční poštovní společnosti Royal Mail staví například Odborový svaz zaměstnanců v komunikacích. Nabídce Křetínského by údajně naopak mohli být nakloněni zatím ještě opoziční labouristé.

Křetínského EP Group předložila 9. dubna správní radě IDS předběžnou a nezávaznou nabídku na koupi celé IDS. Vedení této společnosti ji však následně na svém jednání 11. dubna zamítlo s tím, že „je oportunistická a výrazně podhodnocuje IDS i její budoucí vyhlídky“.

„Přestože představenstvo IDS návrh EP Corporate Group odmítlo, skupina se těší na pokračování konstruktivní spolupráce s představenstvem, EP Group přitom zvažuje všechny své možnosti,“ reagovala v oznámení pro londýnskou burzu EP Group.

Akcie firmy IDS jsou od privatizace v roce 2013 veřejně obchodované na londýnské burze. Fond Vesa Equity Investment, který se v rámci podnikatelského impéria Křetínského a jeho partnera Patrika Tkáče zaměřuje na investice na akciových trzích, v současnosti ve společnosti vlastní 27,5procentní podíl. Je tak největším akcionářem. Vesa ve Velké Británii vlastní také desetiprocentní podíl v supermarketech Sainsbury’s.

Nabídka EP Group zněla 320 pencí za jednu akcii a ocenila IDS na 3,1 miliardy liber (91,6 miliardy korun), respektive 4,5 miliardy při započtení dluhů. Důležité je zmínit, že součástí skupiny IDS je i lukrativní nadnárodní logistická skupina GLS. Ta působí v řadě evropských zemí včetně Česka.

Předtím než tento týden ve středu vyšel Křetínského zájem najevo, se kurz akcií IDS pohyboval okolo 216 pencí. Poté, co se informace objevila v agentuře Reuters, cena akcií prudce vyskočila a středeční obchodování na London Stock Exchange zakončila na 276 pencích.

Růstem, i když „jen“ o šest procent, reagovaly během středeční seance na amsterdamské burze i cenné papíry nizozemské poštovní firmy PostNL. I v této společnosti je Křetínského fond Vesa akcionářem číslo jedna, když drží přibližně 31procentní podíl. Za růstem kurzu mohlo být očekávání investorů, že i v případě PostNL by mohl předložit český byznysmen dříve či později nabídku na převzetí.

Odmítavý postoj odborů

S nepříliš velkým nadšením se na zájem EP Group, potažmo Křetínského o IDS, a tedy i o Royal Mail dívají tamější odbory. „Předání vlastnictví jedné z nejprestižnějších institucí Spojeného království zahraničnímu investorovi nemůže být správné. Ale správný není ani současný model nebo směřování společnosti,“ uvedl v prohlášení Odborový svaz zaměstnanců v komunikacích. Ten zastupuje desítky tisíc pracovníků Royal Mail.

„Pravdou je, že Royal Mail potřebuje nový model vlastnictví a správy, který vybuduje poštovní službu pro pracovníky a zákazníky, a ne takovou, která bude postavena výhradně na výplatách dividend a omezení služeb a podmínek pro pracovníky,“ uvedly dále odbory.

Podle názoru některých politiků by případná transakce, tedy převzetí IDS, měla projít zkoumáním ze strany vlády a příslušných institucí. Pravidla přijatá v roce 2022 umožňují vládě zamezit koupi britské firmy, pokud to není v souladu například s národní bezpečností.

Na druhou stranu zpravodajský server The Times uvádí, že příznivě se na Křetínského zájem dívá levicová Labour Party. Ta je sice stále ještě v opozici, předvolební průzkumy ale předpovídají, že v příštích parlamentních volbách zvítězí. Jejich termín ještě nebyl zveřejněn, ale měly by se konat nejpozději do konce ledna 2025.

Stínový ministr obchodu Jonathan Reynolds se s Křetínským setkal letos v lednu v Davosu a podle The Times vidí v jednom z nejbohatších Čechů dlouhodobého investora, který by měl mít na IDS, a tedy i na Royal Mail pozitivní vliv.

Po covidovém boomu propad do velké ztráty

IDS prochází turbulentním obdobím. V červnu 2021 se akcie IDS obchodovaly na londýnské burze až za 600 pencí, dnes jsou tedy za méně než polovinu. V období covidové pandemie vládl mezi investory optimismus ohledně podnikání přepravních a logistických firem kvůli boomu odvětví e-commerce. Tento efekt se však ukázal jako dočasný a hospodaření IDS a dalších podobných firem se následně značně zhoršilo.

V účetním období 2021 byl čistý zisk skupiny IDS 620 milionů, o rok později 612 milionů liber. To společnosti umožnilo vyplatit akcionářům včetně Vesy štědré dividendy. Ve finančním období 2023 (končí březnem) se ale společnost propadla do více než 800milionové ztráty a vyplácení dividend správní rada pozastavila.

Royal Mail, jejíž počátky sahají do 16. století, navíc nyní prochází významnými změnami. Snaží se omezit ztráty plynoucí s klesajícího trhu s doručováním dopisů a chce vytěžit více z lukrativnějšího trhu přepravy balíků. Na něm však panuje silná konkurence.

EP Group má nyní každopádně do 15. května předložit správní radě IDS novou, závaznou nabídku.