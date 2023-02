Odchod ČEZ z burzy může uškodit českému akciovému trhu | E15.cz

Modernizujeme českou burzu, abychom na ni přilákali nové investory, slibovali před minulými volbami do poslanecké sněmovny strany koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Nebylo příliš jasné, co tím bylo myšleno, každopádně nyní to vypadá, že s lákáním nových investorů to nebude tak horké. Případné ovládnutí energetické společnosti ČEZ ze strany státu a stažení akcií firmy z burzy by mělo negativní dopad na postavení českého trhu v globálních akciových indexech.