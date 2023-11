Akcie společnosti Microsoft jsou na rekordních hodnotách | e15.cz

V úterý uzavřely akcie Microsoftu na 361 dolarech a překonaly tak předchozí maximum z letošního července. Cena rostla už osmý den po sobě a akcie tak zažily nejdelší „vítěznou šňůru“ od ledna 2021. Tržní hodnota firmy se díky tomu vyšplhala až na 2,68 bilionu dolarů, tedy v přepočtu bezmála 62 bilionů korun. V tomto ohledu už je před firmou z washingtonského Redmondu jen výrobce chytrých telefonů iPhone Apple s kapitalizací 2,8 bilionu dolarů.

Rekordní úrovně akcie dosáhly krátce po konferenci pro vývojáře, kterou pořádal startup OpenAI, firma, v níž je Microsoft významným investorem. Je známá především chatbotem ChatGPT postaveným na umělé inteligenci a na konferenci představila jeho novou verzi GPT-4 Turbo.

Nástroj ChatGPT se letos stal obrovským hitem, a zejména jeho placená verze má do budoucna u firemních zákazníků obrovský komerční potenciál. Z něho by díky růstu hodnoty společnosti OpenAI měl těžit také Microsoft. A už také těží: hodnota firmy, která vznikla v roce 2015, se v současnosti odhaduje na 80 až 90 miliard dolarů. To z ní dělá jeden z nejhodnotnějších startupů nejen v Silicon Valley, ale i ve světovém měřítku. Přitom ještě letos v dubnu bylo její ocenění na necelých 30 miliardách dolarů.

V OpenAI vlastní Microsoft podle některých informací 49procentní podíl, jehož hodnota by měla dále výrazně růst. Zatímco letos firma OpenAI očekává tržby okolo jedné miliardy dolarů, už příští rok by to podle listu Wall Street Journal měl být několikanásobek. A strmý růst příjmů se očekává i v dalších letech. To OpenAI a spolu s ní i Microsoft staví do čela pelotonu byznysu spojeném s umělou inteligencí.

Z popularity umělé inteligence profituje i Microsoftem vlastněný internetový vyhledávač Bing, který byl donedávna ve stínu dominantního Googlu. Bing některé služby vycházející z technologie OpenAI nabídl svým uživatelům a má tak velkou šanci ukousnout si větší díl internetové inzerce.

Microsoft navíc těží ze zvyšujícího se zájmu o využití umělé inteligence ze strany firem i díky svému silnému postavení v poskytování cloudových služeb. Byznys spojený s platformou Azure, jejímž hlavním konkurentem je služba AWS od Amazonu, vyrostl ve třetím čtvrtletí letošního roku z hlediska tržeb meziročně o 29 procent. Čísla přitom předčila očekávání analytiků.

„Překonání odhadů je jasným důkazem toho, že Microsoft dokáže umělou inteligenci monetizovat a že na poli umělé inteligence zaujímá pozici jasného lídra,“ okomentoval výsledky zveřejněné na konci října Josh Gilbert, analytik brokerské platformy eToro. A právě tyto aspekty se odráží v důvěře investorů a zájmu o akcie firmy.

Nad očekávání dobré byly v předchozím čtvrtletí i celkové výsledky Microsoftu. Tržby společnosti známé i balíkem kancelářských programům Office meziročně vzrostly o 13 procent na 56,5 miliardy dolarů. Také zde analytici očekávali nižší číslo. A předpovědi překonal také údaj o čistém zisku: v období od července do září vyrostl na 22,3 miliardy dolarů, tedy o 27 procent výše než ve stejném období loni.

Microsoft je jednou ze sedmi velkých amerických technologických firem, které burzovní investoři a finanční média souhrnně označují jako Magnificent Seven, podle anglického názvu westernu Sedm statečných. Vedle Microsoftu jsou součástí sedmičky také Apple, Alphabet (provozovatel Googlu), Amazon, Nvidia, Tesla a Meta Platforms (dříve Facebook).

Právě cenné papíry těchto sedmi korporací jsou letos tahouny burzovního indexu S&P 500. V něm mají jednotlivé firmy váhu podle velikosti své tržní hodnoty a tento ukazatel si od začátku roku připsal nárůst o přibližně 14 procent. Pokud by ale nebylo velké úspěšné sedmy, byl by ukazatel plus mínus na nule.